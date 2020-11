Test express du boitier Orico Thunderbolt 3 pour SSD M.2 NVMe à 149€

« exotiques »

Conclusion

Design : 5

Technique : 4

Performances : 5

Tarif : 4 Les Plus : • Câble amovible

• Performances

• Compact Les Moins : • RAS Configuration : • Une machine dotée d'un port Thunderbolt 3 Prix : • dès 149,95 euros 4.5/5



Nous vous en avions parlé dans un dossier sur les SSD M.2 SATA et NVMe et les boîtiers externes , le DIY peut parfois être intéressant. Le problème étant queau capital confiance assez faible.Le modèle SCM2T3-G40 d'Orico est plus que proche du TB3-T3 de Yottamaster (la boîte de ce dernier portait d'ailleurs en tout petit la mention du constructeur). Le packaging contient(contrairement au cruciforme de Yottamaster).Le PCB est également le même que celui de Yottamaster mais il n'est pas fixé par des vis au sein du boîtier mais via des ergots qui maintiennent l'ensemble en place (sans jeu dérangeant). On retrouve également un boîtier (105x44x16mm) intégralement en aluminium, avec des ailettes pour aider à la dissipation et une perforation pour la LED verte indiquant le fonctionnement, ainsi que, mais cette fois sans pad thermique (contrairement au Yottamaster).Nous avons à nouveau utilisé le SSD M.2 NVMe FireCuda 510 (donné pour 3 450 Mo/s en lecture et 2 500 Mo/s en écriture) de Seagate en version 1 To pour nos mesures de débits. Sans surprise, nous retrouvons des mesures très proches de celles obtenues avec le TB3-T3,. Là encore, le pad thermique et le châssis en aluminium permettent une bonne dissipation thermique et de conserver les débits dans le temps, y compris sur de gros transferts.Le choix entre le TB3-T3 de Yottamaster et le SCM2T3-G40 d'Orico pourra se faire en fonction des tarifs pratiqués au moment de l'achat, ou d'une préférence pour un design plutôt que l'autre, l. Les deux boitiers seront intéressants afin d'installer un SSD M.2 NVMe tout en profitant de la fonction TRIM sur macOS, par exemple pour un volume système.