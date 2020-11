Test express du Soundcore Life Q30 : un casque Bluetooth avec ANC satisfaisant à 69€ ?

« Bass lovers »

Conclusion

Design : 3

Technique : 4

Application : 5

Tarif : 5 Les Plus : • Confortable

• Rendu satisfaisant

• Application complète Les Moins : • Pas l'ANC le plus performant du marché

• Durée de vie des oreillettes ? Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • Dès 69,99 euros 4/5



Avec le Life Q30, Anker entendcomme Bose ou Sony en proposant un casque au rendu et à l'annulation active de bruit ambiant performante,Le Life Q30 nous arrive dans une boite aux couleurs de la marque (bleu et blanc), contenant, outre le casque lui-même,Pour maintenir un tarif le plus bas possible le constructeur fait l'impasse sur les matériaux nobles comme le cuir ou l'aluminium (seul l'arceau est en métal), mais. Le casque est très léger (254 grammes sur notre balance), mais ne fait pas cheap pour autant. l'ensemble est confortable, mais il faudra vérifier que les oreillettes en simili cuir résistent aux affres du temps (la matière parait vraiment fine).Côté technique, le Life Q30 embarque un port USB-C, le Bluetooth 5 (il sera possible d'appairer simultanément deux périphériques, mais un seul pourra diffuser du son à la fois) avec les codecs SBC et AAC, deux haut-parleurs de 40 millimètres, deux microphones, une technologie ANC améliorée, et l'appairage par NFC (mais pas sur iOS). Niveau autonomie,(le constructeur évoque 40 heures dans ces conditions, et 60 heures sans ANC). Le Port USB-C et la charge rapide permettront d'obtenir 4 heures d'écoute en 5 minutes de charge.L'application dédiée a été bien pensée et permettra de consulter l'état de la batterie,(Activé avec les réglages Transports, Intérieur ou Extérieur, Désactivé, et Transparence), ou encore de diffuser des sons (pluie, vent, vagues, oiseaux, etc) et de mettre en place un minuteur afin de se relaxer avant le coucher., le volume, la prise d'appel, l'assistant virtuel, la musique, et de passer en mode Transparence en laissant sa main 2 secondes sur l'oreillette droite,. Les fréquences graves ne sont pas baveuses (mais lespourront s'en donner à cœur joie via l'égaliseur), les médiums sont légèrement en retrait, mais rien de dramatique (là aussi on pourra apporter une correction selon ses goûts), et les aigus sont brillants et détaillés.Pour ce qui est de l'ANC,(encore une fois, gardons le tarif à l'esprit) , Bose et Sony en tête. Les différents modes permettront tout de même d'atténuer nettement les bruits environnants afin de se concentrer sur sa tâche, ou pour se calfeutrer dans sa bulle. En communication, le Life Q30 permet de converser confortablement si le bruit ambiant est faible, mais la qualité se dégrade vite pour l'interlocuteur si l'ambiance sonore devient plus intense.En promotion actuellement à 69,99 euros,. Pour ce tarif, on obtient un casque sobre, confortable, avec la majorité des fonctions disponibles chez les concurrents, ainsi qu'une application claire et fonctionnelle. Si la performance de l'ANC est vraiment une priorité, il sera possible de trouver mieux, mais à un tout autre tarif.