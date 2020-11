Revue de presse des iPhone 12 mini et Pro Max : les défauts et qualités de leurs formats

« c'est un exploit technologique incroyable. »

« confortable lorsqu'il est utilisé à une main »

« une batterie faible ou épuisée en début de soirée »

« se retenir de jouer à un jeu pendant une heure »

« fondre comme neige au soleil »

« le meilleur rapport qualité/prix de la gamme de smartphones Apple. »

« si imposant que s'en est presque trop »

« nécessite un étui pour une meilleure prise en main »

« Apple fournit un écran gigantesque, sans vraiment offrir de nouveaux moyens d'en profiter pleinement »

« négligeables »

« le plus grand capteur d’image de l’iPhone 12 Pro Max est très surfait. Vous n’obtenez pas vraiment de meilleures photos par rapport au 12 Pro »

« l'iPhone 12 Pro Max possède le meilleur appareil photo pour smartphone que j'ai jamais utilisé »

« cela justifie la différence de tarif pour les amateurs de photographie »

iPhone 12 Pro Max à gauche mode nuit 1 seconde, iPhone 12 Pro à droite mode nuit 3 secondes

Pour rappel,(mais avec 4 Go de RAM pour l' iPhone 12 mini contre 6 Go pour l' Phone 12 Pro Max ), d'une dalle OLED 5,4 ou 6,7 pouces, de la connectivité 5G Sub-6GHz (les ondes millimétriques sont réservées aux modèles US, avec des antennes supplémentaires exclusives pour ce territoire), d'un verre renforcé Ceramic Shield , du nouveau système magnétique MagSafe permettant la charge sans fil à 15W (mais uniquement avec des chargeurs certifiés MagSafe et 12W max pour le mini), d'une certification IP68, de Face ID et de l'éternel connecteur Lightning.Côté photo,(12 MP ƒ2,4, ƒ1.6 (50mm) et ƒ2.2), Deep Fusion sur toutes les caméras (y compris pour les selfies), et le zoom passe à 2,5x. Le capteur grand angle profite de pixels 47% plus larges et d'une stabilisation optique par déplacement du capteur.L'ensemble des journalistes soulignent quePour Dieter Bohn de The Verge Pour Johanna Stern du Wall Street Journal , l'appareil est, sans avoir peur de l'échapper.Evidemment,mais cette dernière n'est pas jugée ridicule en regard du format. Il faudra toutefois s'attendre àen optant pour le même usage que sur le modèle de 6,1 pouces. Certains devront peut-être, la batterie ayant tendance àlors de cet usage.De son côté, Chris Velazco d' Engadget estime que certains utilisateurs auront besoins d'une autonomie plus importante, et il conseille alors de se tourner vers un iPhone 11 , si le budget ne permet pas d'envisager un iPhone 12 Le plus grand des iPhone se distingue également cette année en proposant la fiche technique la plus poussée. Pour Nilay Patel de The Verge , l'appareil est, et qu'il. Pour Johana Stern du Wall Street Journal , comme la possibilité é d'afficher une application sur la moitié de la dalle.En sus du format et d'une autonomie encore plus confortable,. Pour certains, comme Raymond Wong d' Input les différences sont, alors que pour d'autres comme Nilay Patel, ou encore Chris Velazco,