Le photographe Austin Mann teste l'iPhone 12 Pro Max ! [Photos]

Sur son site, il passe ainsi en revue les qualités du plus grand des iPhone 2020, postant quelques clichés toujours aussicette fois-ci dans le Parc National de Zion, notamment pour tester le mode nuit.Et c'est surtout le mode nuit qui a attiré toute son attention. Ce qui tombe bien puisque le photographe est un adepte de la photo nocture ou des conditions extrêmes de luminosité.Même s'il existe de prime abord, il s'attarde sur la principale amélioration du Pro Max Pour cela, il compare deux clichés d'une scène d'intérieur, avec un éclairage limité (2 bougies), el grand angle et 3 secondes de pose.Parmi les autres avantages, il note une. Il pense immédiatement à des situations quotidiennes mais difficiles à saisir, commeIl revient ensuite sur le(de 13 mm à 65 mm) de l 'iPhone 12 Pro Max , soit une nette amélioration par rapport au zoom 4x (de 13 mm à 52 mm) du 12 Pro , qui était identique à celui de l' iPhone 11 Pro Pour l'occasion, il dévoile quelques photos d'une randonnée dans le Parc national de Zion au lever du soleil, montrant lesou leet utilisant tour à tour l'ultra-grand angle ou le téléobjectif du 12 Pro Max Il relève toutefois, comme, davantage de données EXIF ou encore unEnfin, il donne quelques conseils pour la photographie nocturne avec son iPhone 12 : activer le mode sombre de son iPhone pour préserver sa vision de nuit,( pour obtenir plus de détails dans les conditions de faible éclairage), passer beaucoup de temps àles nouvelles capacités de l'appareil (et à se tromper), et surtout investir dans unEt plutôt que donner un conseil pour l'achat d'un 12 Pro ou d'un 12 Pro Max avec un