AppleEvent : voici le nouveau MacBook Pro 13 pouces

Apple dévoile donc ce soir, bien évidement équipé de la nouvelle puce M1. IL est présenté comme. Il affiche quelquessoit 10 heures de plus qu'avant ! La plus longue durée de vie de la batterie jamais vue sur un Mac.Cupertino le présente commeSon GPU est 5x plus rapide. Avec M1, le MacBook Pro 13 pouces devient bien plus puissant et bien plus professionnel. Le processeur à. On retrouve du Thunderbolt avec prise en charge de l'USB 4. Du côté du design, on reste avec la même robe en aluminium.Apple annonce une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 11 fois supérieure grâce à un tout nouveau Neural Engine. Deux modèles sont donc proposés en deux coloris (les classiques Argent et Gris Sidéral), avec une puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs en 256 Go ou 512 Go de stockage.Si on peut les précommander dès ce soir, ils ne sont disponibles que le 17 novembre prochain.