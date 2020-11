Revue de presse HomePod mini : une enceinte connectée au coffre surprenant ?

« happy few »

Pour rappel,. L'appareil embarque un haut-parleur large bande en neodyme orienté vers le bas, ainsi que deux radiateurs passifs à opposition de force. Cupertino dote le HomePod mini de quatre microphones, dont un à l'intérieur du périphérique afin d'isoler le son provenant du haut-parleur. Apple promet un son à 360*, cohérent quel que soit l'emplacement de l'enceinte. Il sera possible de coupler deux enceintes pour obtenir une paire stéréo (ou du multiroom), et l'appareil est destiné non seulement à diffuser un son de qualité (), mais égalementL'utilisateur obtiendra(sans avoir à le déverrouiller), et Apple promet d'implémenter avant la fin de l'année des retours visuels, audio et haptiques lorsque le son est transféré d'un appareil à l'autre. Apple ajoute à cela la technologieafin de communiquer avec les autres membres de la famille via d'autres HomePod Apple Watch , ou encore Car Play.. Lorsqu'ils évoquent le rendu de l'enceinte les avis divergent légèrement. Pour Brian Heater de TechCrunch etet le rendu est meilleur que les enceintes connectées dans la même gamme de prix.Même son de cloche chez Nathan Ingraham d' Engadget qui, avec une, un rendupour le HomePod mini , mais un volume maximal plus faible que le Nest Audio. L'homme ajoutant que l'enceinte sera capable de remplir convenablement sa mission dans une pièce, si cette dernière n'est pas trop grande.(Echo Gen4 et Nest Audio), bien que le rendu est jugé globalement bon, surtout dans les médiums,. Les deux enceintes des concurrents ont des aout-parleurs orientés vers l'auditeur, contrairement au HomePod mini qui présente un haut-parleur orienté vers le bas, mettant à profit la réflexion des sons.De son côté, Nicole Nguyen du Wall Street Journal préfère globalment le Nest Audio, principalement pouret l'assistant virtuel., bien qu'elle nécessite de disposer de plusieurs périphériques.Lorsque l'on aborde Siri, les journalistes sont unanimes,, ainsi que son tarif nettement plus abordable que la première itération. Pour Marques Brownlee , le HomePod mini profite d'un meilleur rendu (particulièrement à fort volume), et se démarque par l'expérience utilisateur fluide et soignée au sein d'un écosystème Apple, mais n'est ni la proposition la moins chère, ni la meilleure enceinte connectée sur le plan de l'assistant virtuel., tout en la comparant aux propositions des concurrents.