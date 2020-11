TV+ : ça bouge pour "The Afterparty", "Helpsters", "The Shrink Next Door"

« The Afterparty »

« La série explore comment une dynamique médecin-patient -a priori normale- se transforme en une relation d'exploitation sans précédent emplie de manipulations, de prises de pouvoir et de dysfonctionnements »

Intitulée, elle sera réalisée par Chris Miller et Phil Lord, récompensés aux Oscars (), auxet auxDepuis, le casting s'est bienavec: Tiffany Haddish (), Sam Richardson (), Zoë Chao (), Ben Schwartz (), Ike Barinholtz (), Ilana Glazer (), Dave Franco (), Jamie Demetriou () et John Early ().Le show comportera, tous racontantAinsi, les téléspectateurs partageront les différents points de vue des antagonistes dans une expérience assez déroutante. Pour différencier encore plus les points de vue et coller aux huit personnalités, chaque épisode utilisera un format visuel et un rendu différents.Dans le même temps,, où on apprend comment organiser unePar ailleurs, Casey Wilson va rejoindre le casting de la série, basée sur le podcast Wondery du même nom.(6 épisodes environ) et s'inspire d'événements réels. Il détaillera la relation bizarre entre le psychiatre Isaac Herschkopf (joué par Paul Rudd), et le patient de longue date Martin "Marty" Markowitz (joué par Will Ferrell). Casey Wilson jouera le rôle de Bonnie, l'épouse du Dr HerschkopfSelon Apple, Source 1 et 2