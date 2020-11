TV+ : "Becoming you", "Boules de feu" et "Doug, le robot curieux" [sorties]

« Doug, le robot curieux »

« dans un voyage extraordinaire pour découvrir comment les étoiles filantes, les météorites et les impacts profonds ont concentré l'imagination humaine sur d'autres royaumes et mondes, ainsi que sur notre passé et notre avenir »

« La série explore comment une dynamique médecin-patient -a priori normale- se transforme en une relation d'exploitation sans précédent emplie de manipulations, de prises de pouvoir et de dysfonctionnements »

Les plus petits pourront passer du temps devant, les autres devant les météorites deou encoreest réalisé par Werner Herzog et le professeur Clive Oppenheimer.. Suivant le principe du droit à la, Doug affirme la sienne et au lieu de se brancher comme un gentil petit robot la nuit (pour télécharger ses données), il préfère aller faire un tour dans le monde des humains. Développée entraversera notamment le Népal, le Japon ou encore Bornéo pour découvrir des éducations et des cultures différentes.ardant notamment sur l'apprentissage du langage et de l'écriture.Les bikers électriques verseront une petite larme en découvrant le dernier épisode de, toujours avec Ewan McGregor et Charley Boorman. Avec toutes ces sorties, on apprenait hier que Casey Wilson rejoignait le casting de la série, basée sur le podcast Wondery du même nom. Ce contenu adoptera le format de la mini-série (6 épisodes environ) et s'inspire d'événements réels. Il détaillera la relation bizarre entre le psychiatre Isaac Herschkopf (joué par Paul Rudd), et le patient de longue date Martin "Marty" Markowitz (joué par Will Ferrell). Casey Wilson jouera le rôle de Bonnie, l'épouse du Dr HerschkopfSelon Apple,