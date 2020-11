BassMe+ : une nouvelle version pour le caisson de basse personnel français

« Il apporte une nouvelle dimension d’expérience auditive et sensitive, vous immergeant dans la musique, le cinéma ou les jeux vidéo. »

« Parce que la musique, les films ou jeux vidéo font beaucoup appel à notre ressenti et nos sensations, pas uniquement à notre écoute ou notre vue, Studio-Duroy a conçu BassMe+, un caisson de basses, discret et design, qui transforme les sons les plus graves en ondes et en vibrations. Pour cela, il suffit simplement de connecter son BassMe+ en Bluetooth ou en filaire à une source sonore (smartphone, ordinateur...) et de le poser en bandoulière sur le thorax pour que naisse une nouvelle dimension d’écoute. Sa technologie innovante amplifie les basses fréquences et vous immerge au cœur de vos musiques, films ou jeux vidéo. Discret et facile à transporter partout, BassMe+ est là pour décupler vos émotions ! »

Le nouveau modèle ajoute 3 modes d'écoute, la possibilité d'utiliser le périphérique en tant qu'enceinte Bluetooth, le codec aptX Low Latency, et la possibilité d'appairer deux BassMe+ pour les utilisateurs souhaitant vibrer à deux.Le périphérique de 370 grammes pour 26W est compatible avec les smartphones via Bluetooth ou jack, ainsi que les consoles de jeux. L'autonomie évoquée est de 6 heures pour à peine plus de 3 heures de charge.