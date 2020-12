Bon plan : 20% sur DemoCreator : un outil pour capturer et éditer des vidéos

A l'occasion du Black Friday, Wondershare propose une réduction de 20% !

. L'application propose différents outils pour utiliser les écrans verts, réduire le bruit d'enregistrement sonore, enregistrer une voix off, ajouter des annotations à la vidéo, changer l'échelle et l'opacité du curseur, modifier la vitesse de lecture ou ajouter des effets et transitions.L'application Wondershare DemoCreator pourra ainsi être mise à profit pour. Une fois la vidéo éditée, il sera possible de l'exporter aux formats mp4, wmv, avi, mov, mp3, gif afin de la sauvegarder et de la partager, par exemple sur les réseaux sociaux. DemoCreator est d'ores et déjà disponible pour Mac et PC en version gratuite , via un abonnement à 23,99€ par an (au lieu de 29,99€) pour la version complète, ou à 47,99€ (au lieu de 59,99€) en achat définitif pour une licence à vie.