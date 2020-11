Pour son 5e anniversaire, Brawlhalla propose un évènement spécial (avec des bougies)

« Gala Colors »

Pour les 5 ans du jeu -consoles et PC-, l'éditeur propose unsur iOS, avec des objets exclusifs à gagner et de nouvelles fonctionnalités en jeu.. Il sera également possible de gagner une. En complément, on pourra découvrir des effets visuels inédits, de nouvelles illustrations et des mises à jour. Enfin, un titre gratuit sera attribué à chaque jour simplement en se connectant à Brawlhalla pendant l'événement anniversaire.Rappelons que le titre propose deUn système de classement en ligne 1vs1 & 2vs2 permettra de faire évoluer son rang de, et même, au delà pour les plus téméraires. Petite attention, l'éditeur a prévu que les opposants soient des joueurs de niveau similaires. Plusieurs modes sont disponibles (Brawlball, Bombsketball, Capturez le drapeau, Kung-Foo...), incluant une mêlée générale en ligne à 4 joueurs.il nécessite iOS 11.0 ou une version ultérieure et est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch.