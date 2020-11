Les iPad confirmeraient leur succès mondial (15,233 millions vendus au dernier trimestre)

« stellar growth »

« dans l'ensemble, les cinq principaux fournisseurs de tablettes ont affiché une croissance d'une année sur l'autre et d'un trimestre à l'autre, une performance remarquable compte tenu des fortes livraisons au deuxième trimestre. Apple a maintenu sa pole position avec 15,2 millions d'unités expédiées et une croissance de 47% »

La dernière étude detend àles résultats d'Apple !. L'augmentation serait conséquente avec 47% de progression sur un an.Au vu du contexte pandémique et du travail à domicile, le marché afficherait-une- avec +43,3% sur une année et 44,3 millions d'unités sur ce trimestre. Loin derrière Apple, Samsung enregistrerait 9,035 millions d'unités (20,4% de part de marché), soit une progression annuelle de 79,8% !En cumulant les chiffres des ordinateurs et des tablettes, Apple -avec 22,075 millions d'unités et 17,7% de part de marché- affiche une très belle deuxième place, juste derrièreet ses 23,486 millions d'unités et 18,9%.En commentaire, Canalys précise quePour expliquer cette situation, la firme précise que. En outre, les clients disposent d'un large é, un atout non négligeable dans une période aussi cruciale pour l'économie ou les dépenses des foyers. Elle évoque également l'et la nécessité pour les enfants de disposer d'un appareil,et sur des plages horaires plus larges. Elle rappelle d'ailleurs que ce segment était en chute libre depuis 2015, et que les deux derniers trimestres sont les seuls à afficher une croissance au cours des cinq dernières années.