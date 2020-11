Les iPhone 12 mini et Pro Max dévoilent leurs entrailles

Pour rappel,(mais avec 4 Go de RAM pour l' iPhone 12 mini contre 6 Go pour l' Phone 12 Pro Max ), d'une dalle OLED 5,4 ou 6,7 pouces, de la connectivité 5G Sub-6GHz (les ondes millimétriques sont réservées aux modèles US, avec des antennes supplémentaires exclusives pour ce territoire), d'un verre renforcé Ceramic Shield , du nouveau système magnétique MagSafe permettant la charge sans fil à 15W (mais uniquement avec des chargeurs certifiés MagSafe et 12W max pour le mini), d'une certification IP68, de Face ID et de l'éternel connecteur Lightning.Côté photo,(12 MP ƒ2,4, ƒ1.6 (50mm) et ƒ2.2), Deep Fusion sur toutes les caméras (y compris pour les selfies), et le zoom passe à 2,5x. Le capteur grand angle profite de pixels 47% plus larges et d'une stabilisation optique par déplacement du capteur.Bien que la conception interne soit très proche de celle des iPhone 12 Pro , le démontage des deux nouveaux modèles aux extrémités de la gamme nous apprend que(rectangulaire pour les 12/mini Pro ) de 3 687 mAh (et 2 227 mAh pour le mini), et une carte mère plus ramassée que sur le 12 pro. Le format compact de l' iPhone 12 mini a également obligé les ingénieurs de Cupertino à opter pour