Test express du Shure MV7 : un microphone hybride XLR/USB inspiré du SM7B

App sur macOS en manuel à gauche et auto à droite

App iPadOS sur un iPad Pro avec adaptateur USB-C vers USB-A à gauche, App iOS à droite

Conclusion

Design : 5

Technique : 5

Logiciel : 5

Tarif : 4 Les Plus : • Le son Shure

• Qualité de fabrication

• App complète sur macOS Les Moins : • App iOS plus simple

• USB-C sur iPad Pro/Air 4

• Micro USB sur le microphone Configuration : • Une machine dotée d'un port USB Prix : • dès 285 euros 4.5/5



Le nouveau venu nous arrive dans une boîte contenant, outre le microphone lui-même sur son support en U et avec sa bonnette, un câble micro-USB vers USB-A et un câble micro-USB vers USB-C.(la firme vend en option un câble micro-USB vers Lightning). Le MV7 est également livré avec un réducteur de pas de vis de 5/8 pouces vers 3/8 pouces.La qualité de construction. La finition en noir mat est impeccable (il est également disponible en argent), et l'assemblage parfait. Un port USB-C directement sur le micro plutôt qu'un micro-USB plus fragile aurait toutefois été préférable, peut-être pour une V2. Le MV7 dispose d'un port mini jack 3,5mm pour un casque ou un système de diffusion, d'un panneau tactile (verrouillable en maintenant les doigts deux secondes sur les deux boutons aux extrémités de la réglette tactile) afin d'ajuster le gain (LED en vert), le volume du casque (LED en orange) et le mix entre l'audio du système et l'enregistrement.Le MV7 s'appuie sur les performances déjà éprouvées du célèbre microphone dynamique avec une directivité cardioïde SM7B de Shure, que l'on retrouve en studio (il fait des merveilles sur les guitares électriques) mais également pour les voix dans de nombreux studios de radio. Les podcasters et autres créateurs de contenus pourront donc, tout en conservant la possibilité de le brancher en XLR sur du matériel haut de gamme.trois pour la tonalité (Sombre mettant l'emphase sur le bas du spectre avec un rendu typé, Naturel ou Froid), quatre pour l'égaliseur et le compresseur, d'indiquer la distance entre l'utilisateur et le micro afin d'améliorer automatiquement le rendu, et de mettre en place un limiteur.Une version simplifiée de l'App ShurePlus MOTIV () est disponible pour iOS/iPadOS et Android. Attention cependant,(mais cela marche avec un adaptateur USB-C vers USB-A)., un microphone hybride permettant de se passer de préamplificateur dédié en USB, ou d'être utilisé via une interface audio en XLR, avec une qualité de fabrication appréciable, un rendu irréprochable, un logiciel complet et efficace sur macOS (moins sur iOS/iPadOS), le tout pour 285 euros . Si le tarif est plus élevé que pour les modèles uniquement USB, c'est tout simplement l'effort nécessaire pour s'offrir, tout en proposant la versatilité d'un modèle XLR. Le bilan sera tout simplement parfait avec un port USB-C directement sur le microphone et la possibilité d'utiliser le MV7 sur iPad Pro Air 4 en USB-C.