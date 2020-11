GWENT: The Witcher Card Game propose une nouvelle extension

« The Witcher »

« GWENT: Way of the Witcher »

Comme son nom l'indique, le titre est basé sur l'univers de(à voir sur Netflix ou à lire, c'est aussi bien) et promet aux joueurs des duels en ligne -alliant bluff, décisions prises à la volée et stratégie de jeu., à paraitre le 8 décembre prochain, intitulée. Elle permettra de découvrir de tout nouveaux, leur puissant créateur Alzur et bien sûr une nouvelle floppée de monstres assoiffés de sang... Dans le même temps 70 nouvelles cartes de toutes les factions et un tout nouveau mot-clé seront également dévoilés.L'app estavec de nombreux achats intégrés, elle pèse un important 3,2Go et nécessite iOS 13.0 ou une version ultérieure et est compatible avec l’ iPhone , l’ iPad et l’ iPod touch