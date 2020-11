GeForce Now est disponible en bêta via Safari sur iOS/iPadOS

« la mise en place d'une version tactile de Fortnite, ce qui retardera la disponibilité du jeu. Si la bibliothèque GeForce NOW est plus facile à utiliser sur un mobile équipé d'une manette de jeu, c'est grâce au tactile que plus de 100 millions de joueurs de Fortnite ont construit, combattu et dansé pour atteindre la Victoire Royale. »

(pour Progressive Web App) et qui permet au joueur de retrouver les champs de bataille de Fortnite (entre autres), le tout gratuitement (avec des sessions d'une durée d'une heure maximum) avec la formule de base du service. La firme propose des abonnements Fondateurs à 5,49 euros par mois ou 27,45 euros pour 6 mois, qui lèvent cette limite d'une heure, offrent un accès prioritaire, et permettent de profiter des avantages des RTX.Nvidia travaille main dans la main avec Epic Games surGeForce Now propose du 1080p à 60 images par seconde et un catalogue de plus de 750 jeux., et Microsoft devrait aussi suivre cette voix pour proposer xCloud sur iOS/iPadOS.