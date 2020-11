Test express Aonic 50 : le premier casque Bluetooth avec ANC de Shure (promo à 299€)

Conclusion

Design : 4

Technique : 5

Application : 5

Tarif : 4 Les Plus : • Qualité de fabrication

• Rendu sonore

• Bluetooth multipoint

• Nombreux codecs

• Filaire en mini jack et USB-C Les Moins : • Tarif

• Etui volumineux

• Pas le meilleur ANC Configuration : • Un périphérique Bluetooth Prix : • Dès 299 euros 4.5/5



La firme avait profité du CES de Las Vegas pour présenter son nouveau modèle. L'. Le casque nous arrive dans une volumineuse boite contenant, outre le casque lui-même, une housse (volumineuse elle aussi) de transport, un câble USB-A vers USB-C de 108 centimètres, et un câble micro jack 2,5 millimètres vers mini jack 3,5 millimètres de 158 centimètres.avec un arceau métallique, une finition exempte de tout reproche et des coussinets détachables. Shure opte pour des haut-parleurs maison de 50 millimètres, six microphones et des boutons physiques (souvent plus réactifs que le tactile) sur l'oreillette droite afin de contrôler la lecture, les appels, et l'annulation active du bruit ambiant.(permettant de connecter simultanément deux périphériques, par exemple un Mac et un iPhone ) avec de nombreux codecs, dont le SBC, l'AAC, l'aptX, l'aptX HD, l'aptX Low latency et le LDAC. En sus du Bluetooth,é, et permet de consulter l'autonomie restante en pourcentage, le codec audio utilisé, de mettre le firmware du casque à jour, de choisir parmi les 10 réglages pour le mode Environnement (pour garder une oreille sur l'extérieur en amplifiant les sons ambiants grâce aux microphones ), les deux modes d'ANC (Normal ou Max), d'opter pour un des cinq préréglages (Amplification vocale, Augmentation des basses, De-esser, Puissance et Uniforme) ou pourAvant d'aborder le rendu, évoquons le sujet de l'ANC, grande nouveauté chez Shure.. Le casque permettra de s'isoler dans sa bulle et de réduire l'inconfort dans les transports, mais pas de manière aussi efficace que les Bose et Sony, particulièrement dans les fréquences graves.Si l'ANC de l'Aonic 50 n'est pas aussi bon que ses concurrents, il leur en remontre une fois sur les oreilles. En effet,. Le son est respectueux des enregistrements avec un grave présent et maitrisé, mais pas mis trop en avant comme souvent avec la production actuelle (les bass lovers pourront de plus gonfler les basses via l'égaliseur, l'Aonic 50 encaissera sans souci), des médiums bien définis, et des aigus détaillés sans aucune agressivité. Le casque offre une dynamique vraiment agréable, avec du punch, y compris sur des styles difficiles, une vraie réussite.Shure propose un casque intéressant avec son Aonic 50. L'appareil propose de nombreux codecs, une application complète et agréable, la possibilité de l'utiliser en filaire (mini jack et USB-C avec de l'audio High Res), et une technologie ANC efficace, même si elle n'atteint pas le niveau des ténors de la catégorie.. Le tarif est élevé, 399 euros, mais Amazon le propose actuellement à un prix nettement plus raisonnable.