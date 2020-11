Snapchat dévoile une fonction "TikTok"et un fonds incitatif d'1 million de $ [vidéo]

« Snapchat Spotlight »

« TikTok »

« les Snaps les plus divertissants de la communauté regroupés en un seul endroit »

« Et, pour récompenser les "Snapchatters" pour leur créativité, nous distribuons plus d'un million de dollars US par jour à tous ceux qui réalisent les Snaps Spotlight les plus divertissants. Vous n'avez pas besoin d'être une célébrité, un influenceur ou une personnalité publique pour gagner. Nous voulons rendre Spotlight juste et amusant. »

Selon la firme, cette fonction présentera. Cette dernière est en cours de déploiement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Allemagne et enEn outre, et histoire d’inciter les créateurs de contenu à utiliser la plateforme, Snap a annoncé un fonds d’A cela, s'ajoutent de nouvelles fonctionnalités destinées aux créateurs de tous horizons, comme la possibilité d'utiliser desdans les, un mode depour des Snaps plus longs, la possibilité demais également des outils de création AR et des sons..