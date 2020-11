Test express des nouvelles enceintes Echo et Echo Dot Gen4 d'Amazon

Echo Dot Gen4 vs Echo Dot Gen2

L'Echo Gen4 et un iPhone 11 Pro Max

Conclusion

Echo Dot Gen4

Design : 4

Technique : 3

Application : 4

Tarif : 5 Les Plus : • Design

• Sortie auxiliaire

• Ecosystème Alexa

• Bouton pour couper le micro

• Tarif Les Moins : • Rendu sonore étriqué Configuration : • Un smartphone pour la configuration Prix : • dès 29,99 euros 4/5



Echo Gen4

Design : 4

Technique : 5

Application : 4

tarif : 5 Les Plus : • Design

• Rendu sonore

• Entrée/sortie auxiliaire

• Ecosystème Alexa

• Hub Zigbee

• Bouton pour couper le microphone Les Moins : • RAS Configuration : • Un smartphone pour la configuration Prix : • dès 69,99 euros 4.5/5



Débutons les hostilités par le plus petit modèle.. Si le design est agréable, certains préfèreront toutefois le format plus compact des itérations précédentes, peut-être plus facile à camoufler au sein du décor.Amazon n'a pas accompagné le changement esthétique d'une refonte technique aussi poussée., désormais orienté vers l'avant et non plus vers le haut comme sur les itérations précédentes.Ces enceintes ne sont pas destinées à sonoriser convenablement un espace, même restreint, le rendu étant assez pauvre (), manquant cruellement de corps et avec des aigus qui deviennent vite criards à mesure que le volume augmente.L' Echo Dot en remontre cependant au HomePod mini , qui serait dépourvu d'une telle fonctionnalité. Cette sortie est donc parfaite pour les utilisateurs qui voudront moderniser un ancien appareil à moindres frais.L'Echo Dot Gen4 est livrée avec une alimentation de 15W (12V/1,25A) dotée d'un câble mesurant 146 centimètres. Autre point absent de l'enceinte compacte d'Apple,, ce qui rassurera les plus inquiets. Pour dix euros de plus, Amazon propose également une version de l' Echo Dot avec horloge , qui trouvera alors simplement sa place sur une table de chevet (le bouton d'action situé sur le dessus permet alors de reporter l'alarme).La firme jouit de nombreux partenariats -et donc de nombreux Skills- grâce à l'adoption massive de la gamme Echo de l'autre côté de l'Atlantique, avec près de 70 % de parts de marché. Cela devrait permettre aux utilisateurs de contrôler une grande partie des objets connectés disponibles actuellement. Côté assistant virtuel, force est de constater qu'Alexa est nettement plus performante que Siri, etPassons maintenant à L'Echo Gen4,, un rendu sonore s'adaptant à la pièce d'écoute, le Bluetooth Low Energy, un son Dolby Stéréo avec un haut-parleur de 76 mm (3 pouces) et deux tweeters de 20 mm (0,8 pouce), et un port auxiliaire en mini jack 3,5mm qui peut être configuré en entrée comme en sortie via l'App Alexa, ce qui permet, à l'aide des câbles adéquats (il faut brancher les deux Echo en filaire) d'utiliser les enceintes sereinement sur le Mac sans aucune latence. Les Echo et Echo Dot peuvent également être appairées en mode sans fil afin de profiter d'une paire stéréo.L'Echo Gen4 est certes nettement plus volumineuse qu'un HomePod mini L'enceinte d'Amazon a nettement plus de corps que celle de Cupertino, les médiums et les aigus sont définis, et le rendu général est plus percutant. Le HomePod propose un son à 360°, ce qui permettra de le placer sur un bar par exemple, et d'obtenir un son équivalent des deux côtés du meuble, ce qui ne sera pas le cas avec les Echo plus directivesLe rendu des Echo Gen4 est agréable sur une bonne partie de la plage de puissance, mais a tendance a devenir agressif dans les aigus et à saturer lorsqu'on la pousse dans ses derniers retranchements. On ne peut que saluer l'effort d'Amazon quiet en utilisant des tissus et de l'aluminium 100% recyclés (les plastiques sont en partie recyclés).. La plus petite permettra de profiter d'Alexa, d'un système de diffusion d'appoint, ou de contrôler les objets connectés du foyer, et sa grande sœur offrira une qualité audio nettement supérieure, la capacité de s'adapter à la pièce d'écoute, une entrée auxiliaire, tout en ajoutant à cela un pratique hub Zigbee.