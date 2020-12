Sélection de Noël : 24 produits à mettre sous le sapin pour des fêtes technologeeks

Nanoleaf Essentials

« Essentials »

« Thread »

« Project Connected Home over IP »

Dock Thunderbolt 3 TS3 Plus de CalDigit

Oculus Quest 2

Focusrite Scarlett Solo Studio pour Mac et iPad

Native Instruments Komplete 13, Komplete M32 et Komplete Audio

« Collector's Edition »

Apollo Twin X Quad Thunderbolt 3

Roli Lumi : un clavier pour apprendre à jouer

Creative Pebble V3, mini jack, Bluetooth 5.0, USB-C

Echo et Echo Dot Gen4

Caméras Insta360 One R et Go

« la plus petite caméra stabilisée au monde »

« Flowstate »

TP-Link Wi-Fi Mesh Deco X60

Beats Flex

« tour du cou »

Mini projecteur AirPlay Nebula Astro

Microphone USB/XLR Shure MV7

La gamme Fire TV

, ne nécessitent pas de hub et disposent de la prise en charge de HomeKit et de Thread. Pour rappel,Ce protocole sans fil basse consommation fait partie du standardélaboré par (entre autres) Apple, Amazon, Google et Zigbee Alliance. Les produits de la gamme Nanoleaf Essentiels sont compatibles avec l'éclairage adaptatif via HomeKit.. Pas moins de cinq ports USB 3.1 Type-A à 5 Gb/s sont disponibles, ils seront épaulés par deux ports USB 3.1 Type-C,, inédit pour un dock. Un port Thunderbolt 3 supplémentaire à 40 Gb/s vient compléter l'offre. La face avant affiche deux ports mini jack 3,5 mm pour un casque et un micro,. Sur l'arrière, on trouvera un port Ethernet Gigabit, une prise audio numérique optique, ainsi qu'un DisplayPort 1.2 plein format, supportant l'affichage en 4K à 60 Hz., ou un écran 5K à la même fréquence.. A 269,95 euros , il demandera un effort financier, largement compensé par le soin apporté au produit.L'Oculus Quest 2 arbore une robe blanche, pèse 503 grammes (contre 571 grammes pour la version précédente) et profite d'une puce Qualcomm Snapdragon XR2 plus puissante, épaulée par 6 Go de RAM, d'une autonomie de 2h30 (et d'une charge rapide permettant de faire le plein via le port USB-C en 2h30 également), ainsi qu'(depuis la dernière mise à jour). Une partie de Superhot ou de Beat Saber devrait réussir à coup sûr à mettre de l'ambiance (et à surprendre ceux qui ne s'y seraient jamais adonnés) pendant les fêtes.Avec la Scarlett Solo Studio de troisième génération,. Le boitier compact -- doté d'une prise USB-C sera un atout pour les prises de son en mobilité, et. A 188 euros , le tarif de l'ensemble est plus que raisonnable, et les amateurs pourront évoluer par la suite vers du matériel plus haut de gamme, si le besoin s'en fait sentir.. On y trouve des synthétiseurs, des samples, des instruments virtuels, ou encore des effets, le tout, de très grande qualité, a été peaufiné au fur et à mesure des différentes itérations., dont Guitar Rig 6 Pro, Cremona Quartet, Super 8, Noire, Mysteria, Pharlight, Raum, les nouveautés de la Play Series ou encore Arkhis. Komplete 13 est disponible en 4 variantes (plus la version Start gratuite). dont laregroupant 195 instruments, effets et extensions sur un disque dur externe en aluminium. la gamme Kontrol accueille également le très pratique clavier maitre M32 à 109 euros LA firme propose également de très bonnes interfaces audio avec les Komplete Audio.(4 jack 6,35 mm, une SPDIF et une MIDI), ainsi que deux sorties casques distinctes, à la puissance doublée par rapport à la génération précédente. Elle est livrée avec un pack logiciel étendu, comprenant des synthétiseurs, leet une version allégée de Traktor (Traktor LE3).La firme jouit d'une très bonne image auprès des amateurs éclairés et des professionnels du son. Après avoir proposé une très bonne interface compacte Thunderbolt 3 avec l'Arrow (dont vous pouvez retrouver notre test ici ), Universal Audio se penche sur le cas des Apollo avecEn sus du port Thunderbolt 3,, permettant d'émuler des préamplis de légende, les très bons convertisseurs AD/DA de la marque, une entrée instrument et une sortie casque en jack 6,35mm en façade, une entrée optique, deux entrées combo jack/XLR, et quatre sorties en jack 6,35mm. Les nouvelles interfaces sont disponibles en Duo et Quad (2 ou 4 puces UAD-2 pour le traitement des plugins de la marque).L'Apollo X4 propose 4 puces UAD-2 pour le traitement des plugins, 4 préamplificateurs Unison, deux entrées instrument et deux ports casque en façade, une sortie et une entrée optique, 4 entrées combo jack/XLR, et 6 sorties jack 6,35mm.Attention, les interfaces ne disposent pas encore des pilotes nécessaires pour fonctionner sur les Mac M1.offrant des touches sensibles à la pression, permettant d'insuffler davantage d'émotions dans le jeu. Avec le LUMI, la société reprend le concept de Guitar Hero en l'adaptant au jeu au clavier, épaulé par une application iOS.. Ces chansons seront à choisir dans un catalogue d'une centaine de titres, dont certains d'artistes contemporains. Il sera possible d'obtenir un score plus important en jouant parfaitement les parties de clavier. Ce dernier sera extensible en cumulant les Lumi afin d'obtenir plus de touches.Le Lumi profitera d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0, d'une batterie de 2 300 mAh (6 heures d'autonomie), et fera également office de clavier MIDI au sein de vos DAW de prédilection. L'application gratuite permettra de profiter de 60 leçons, 72 exercices et 40 titres, il faudra ensuite passer au forfait Premium à 9,99 dollars par mois pour profiter de 400 chansons, 130 leçons et 380 exercices.. La nouvelle itération des enceintes de Creative conserve le format compact des générations précédentes, avec une inclinaison des haut-parleurs de 2,25 pouces à 45°, tout en améliorant le rendu sonore (plus puissant et plus claire selon le constructeur) et en accueillant le Bluetooth 5.0 et une connectique USB-C (complétée par une entrée auxiliaire en mini jack 3,5 mm).Les enceintes compactes pourraient faire de parfait compagnon pour un Mac mini M1 au haut-parleur faiblard, relié à un moniteur sans système de diffusion sonore. Creative annonce un volume sonore 50% supérieur à celui des Pebble V2 lorsque le mode Hi-Gain est activé via le commutateur dédié (un port USB délivrant 10W est alors nécessaire).Les Echo adoptent désormais un design sphérique avec un anneau lumineux à la base. Lpour un son de meilleure qualité (le HomePod mini dispose d'un seul haut-parleur et de deux radiateurs passifs pour 99 euros ). contrairement aux enceintes d'Apple,L'appareil est vraiment compact avec 5 centimètres de haut pour seulement 18,3 grammes sur la balance. La caméra peut prendre des vidéos en 1080p à 25 ou 30 ips, et des clichés jusqu'en 3040x 3040 pixels.. La stabilisation maisons'appuie sur un gyroscope à 6 axes et l'application dédiée permettra de choisir différents mode, comme. La GO dispose d'un stockage interne de 8 Go et ne craindra pas la pluie/sueur grâce à une certification IPX4. L'Insta360 GO est d'ores et déjà disponible à 184 euros De son côté,avec des boutons d'alimentation et d'enregistrement, un port USB-C et un logement pour une carte microSD. Étanche jusqu'à cinq mètres, la qualité d'image de la caméra 360 est comparable à celle de l'Insta360 One X, mais avec une stabilisation améliorée, la possibilité de filmer en HDR et des enregistrements à 360° 5,7K à 30 ips.Le constructeur propose différents packs, ainsi qu'un module grand angle 1 pouce développé avec Leica à 287 euros Le constructeur chinois étend les possibilités de sa gamme de routeurs Mesh avec l. Les nouveaux venus sont de plus compatibles avec l’ensemble des autres modèles Deco pour former un réseau maillé unique., comme la lecture/pause automatique ou le partage audio. Les Beats Flex se déclinent en quatre couleurs, Noir Beats, Jaune Yuzu, Gris cendré et Bleu ardent.. Les versions Gris cendré et Bleu ardent seront commercialisés début 2021.Avec l'Astro,Les amateurs de 4K HDR devront évidemment se diriger vers un autre modèle, mais les enfants (et les grands enfants) seront ravis de profiter d'une projection sur le pouce (la mise en place ne prend que quelques minutes). Ceux qui ont besoin de l'accès au Play Store devront toutefois faire preuve d'un peu de patience afin de débloquer la version bêta du système (rien de compliqué non plus,)., un microphone hybride permettant de se passer de préamplificateur dédié en USB, ou d'être utilisé via une interface audio en XLR, avec une qualité de fabrication appréciable, un rendu irréprochable, un logiciel complet et efficace sur macOS (moins sur iOS/iPadOS), le tout pour 285 euros . Si le tarif est plus élevé que pour les modèles uniquement USB, c'est tout simplement l'effort nécessaire pour s'offrir, tout en proposant la versatilité d'un modèle XLR.Si le Fire TV Stick 4K n'évolue pas cette année, la firme de Jeff Bezos donne un petit coup de fouet au modèle Full HD (qui est accompagné d'une version Lite encore plus accessible avec une télécommande privée de boutons dédiés pour contrôler l'allumage et le son du téléviseur). e catalogue d'application donne accès au service maison Prime Video (offert aux abonnés Prime), mais également Plex, Apple TV, Disney+, Netflix, Molotov, Arte, France24 ou encore YouTube (l'application myCanal n'est pas officiellement de la partie, mais il est possible d'en profiter simplement en cherchant un peu sur le net).