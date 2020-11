Test express de la barre de son Sonos Arc : AirPlay 2 et Dolby Atmos à 899€

Une conception soignée

« suffisant »

Application, AirPlay 2 et assistants virtuels

« Musique »

« Trueplay »

« scanner »

Un rendu impressionnant

« réduction du bruit »

« son nocturne, »

« Loudness »

Un système évolutif

« bass lovers »

Conclusion

Design : 5

Technique : 5

Application : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Qualité sonore

• Design

• Puissance

• Système évolutif Les Moins : • Pas de DTS

• eARC obligatoire pour Dolby TrueHD/LPCM Configuration : • Un périphérique iOS Prix : • 899,99 euros 4.5/5



La nouvelle barre de son affiche un design tout en courbes, des mensurations de 87 x 1141.7 x 115.7 mm (pour 6,25 kg), etLa barre de son de Sonos nous arrive dans une volumineuse boite comprenant, outre l'enceinte elle-même,. Niveau connectique, la nouvelle venue propose un port Ethernet 10/100 Mb/s, une entrée HDMI (compatible ARC et eARC), et du Wi-Fi 802.11 b/g 2,4 GHz., avec une belle grille perforée métallique. Les grilles des côtés cachent deux haut-parleurs elliptiques qui seront épaulés par quatre autres éléments similaires en façade et deux autres orientés vers le haut pour la spatialisation verticale du Dolby Atmos. Pour les aigus, la barre de son s'appuie sur trois tweeters à dôme en soie, un pour la voie centrale et deux autres dotés chacun d'un guide moulé aux extrémités .Sonos indique que le rendu de sa barre de son a été, dont certains récompensés aux Oscars pour leurs œuvres. La barre comprend également 4 microphones longue portée, afin de capter les requêtes adressées aux assistants virtuels compatibles (Google Assistant et Alexa) et de permettre de calibrer le rendu à la pièce d'écoute (en sus du Trueplay).Aucune télécommande n'est fournie, un simple panneau tactile sur le dessus servira à augmenter ou diminuer le son, mettre en lecture ou en pause, et désactiver le micro intégré., ou encore de passer par un assistant vocal pour avoir accès aux fonctions basiques.Contrairement aux Playbar et Playbase qui ne disposent que d'une entrée optique, la barre de son permet d'utiliser la fonction ARC si votre téléviseur est équipé d'une prise HDMI supportant cette norme, ce qui est à priori le cas des modèles de moins de cinq ans.. Si toutefois vous ne disposiez pas de la fonctionnalité ARC, Sonos propose dans le package un adaptateur optique qui permettra de relier l'Arc à votre TV, ou à un amplificateur audio/vidéo. Ensuite, l'ensemble de la configuration se fera via l'application Sonos. Les étapes sont bien détaillées et vous ne devriez pas rencontrer de problème majeur..En sus d'Alexa et de l'Assistant Google, Siri est aussi de la partie, toutefois, son intégration est moins poussée puisqu' il faudra alors passer par un iPhone , ou un iPad , afin de dicter vos requêtes à la barre de son. Si vous disposez d'une Fire TV d'Amazon, une simple commande vocale permettra de lancer la lecture d'un épisode de votre série favorite, directement sur votre téléviseur., comme les HomePod HomePod mini , dans l'interface idoine sur vos périphériques Apple, et de profiter ainsi du mode multiroom. Cela permettra aussi de diffuser le son sur la barre de son non seulement depuis, mais aussi à partir de toutes les Apps supportant le protocole de streaming d'Apple.Contrairement à Cupertino avec les HomePod , ou à l'espace dans lequel l'Arc sera installée. La fonctionest aussi disponible via un périphérique iOS, permettant deles lieux avec le micro d'un iPhone/iPad, et d'adapter automatiquement le son de la Beam. Cette fonction laisse un petit goût de gadget, le gymkhana imposé vous fera déambuler dans votre pièce, et le résultat peut différer d'une tentative sur l'autre, avec plus ou moins de réussite selon les cas, et la disposition de la pièce à sonoriser. Cette fonctionnalité étant totalement optionnelle, ce n'est pas un véritable souci, et permettra aux allergiques aux réglages d'obtenir un rendu automatique, à la pertinence plus évidente dans une pièce aux volumes standards.. Les voix sont réellement bien restituées, avec des dialogues parfaitement intelligibles, assez proches de ce que l'on obtient avec une vraie voie centrale, et très éloignées de la bouillie offerte pour les systèmes de diffusion intégrés de la plupart des téléviseurs. Il sera de plus possible de les faire ressortir davantage grâce à l'optionaccessible via l'application, ainsi que le moderéduisant les écarts de niveaux pour une séance tardive.L'ampleur du son est également frappante,. Le rendu est vraiment dynamique, point important pour une utilisation en Home Cinema, et les fréquences graves réellement présentes, même sans adjoindre de caisson de grave. Du côté des aigus, ils ne sont pas étouffés par les autres fréquences et profitent d'une définition et d'une brillance fort satisfaisantes, le tout sans aucune agressivité., les films d'action/aventure/science-fiction profiteront alors d'une ambiance sonore en adéquation avec le fracas visible à l'écran, et les scènes plus subtiles seront soulignées par des aigus cristallins. Les effets Dolby Atmos de verticalité seront toutefois moins poussés, les algorithmes de l'Arc ne permettant pas d'obtenir le niveau de présence offert par des enceintes dédiées. A titre personnel, je regrette simplement que le modesoit activé d'origine, rendant un peu moins intéressant le travail d'équilibre réalisé par les équipes techniques de Sonos.. La configuration est encore une fois enfantine, et l'ajout d'enceintes pour obtenir un système surround se fera en un clin d'œil.. Le Sub est très capable, bien placé, il dynamisera à coup sûr les impacts des explosions et des coups de feu, sans modifier de façon désagréable la spatialisation. La puissance disponible est plus que confortable, nous obligeant à réduire nettement le réglage d'origine du Sub pour conserver une scène sonore agréable. Là encore, il s'agira d'une question de goût. Le caisson est bien conçu, totalement dépourvu de vibrations parasites, même à fort volume.Les deux Sonos One utilisées comme enceintes arrières,. L'application permettra de régler la puissance des enceintes en fonction de la distance les séparant du point d'écoute, et du type de médias, musique ou cinéma, avec deux réglages distincts.Sonos réussi un joli coup avec sa nouvelle barre de son, proposant. L'Arc pourra de plus être complétée par une paire d'enceintes arrières et/ou un Sub afin d'étendre encore les possibilités offertes par le périphérique, sans la gestion des fils reliant les enceintes d'un système traditionnel.