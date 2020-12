L’App Store publie son Best of 2020 (Zoom, Disney +, Takeout!, Fantastical...) #covid19

« App Store Best of 2020 »

« ambiances sonores personnalisées pour le travail, le sommeil et d'autres activités quotidiennes »

« cette année, plus que jamais, certains de nos moments les plus créatifs sont arrivés via des applications. Cela a été rendu possible grâce au travail incroyable des développeurs qui ont proposé des expériences nouvelles et utiles tout au long de l'année. Partout dans le monde, nous avons vu des efforts remarquables de la part d'un grand nombre de développeurs, et ces gagnants du Best of 2020 sont 15 exemples exceptionnels de cette innovation. Qu'il s'agisse de nous aider à rester en forme et attentifs, à maintenir l'éducation de nos enfants sur la bonne voie, en passant par la lutte contre la faim, leur impact a été significatif pour beaucoup d'entre nous »

. Contrairement à 2019, pas de célébration spéciale à New York, les prix ont été révélés par communiqué de presse sur sa newsroom Aussi, ce classement met en évidence, qui ont justement reflété les tendances des utilisateurs sur une année marquée par la. En effet, certaines ont joué un grand rôle social, comme ZOOM Cloud Meetings , qui a été nommée application iPad de l'année, tandis que l'application d'exercices physiques Wakeout! s'est distinguée sur l' iPhone Le très populaire Fantastical a été élu meilleure application Mac de cette année et Disney+ -concurrent d'TV+- a pris la première place pour l' Apple TV Endel , qui génère des, a été nommé l'application la plus populaire sur Apple Watch Pour l'occasion, Phil Schiller (qui est devenu un Apple Fellow cette année) s'est fendu d'un petit billet :