CPLAY2Air et Carlinkit maintenant compatibles avec les Mercedes MBUX

« CPLAY2air adapter which now supports these brands that we personally tested: Land Rover; Jaguar; Nissan; Honda, including Accord and others; Mercedes-Benz the newest MBUX 2020 system with USB-C (requires additional adapter from USB-A to USB-C); Audi 2020; If you have a USB-C system, it requires an additional adapter from USB-A to USB-C. We are certain it supports more brands but due to the current worldwide situation, we couldn't test them all. If you have a CPLAY2air adapter and not compatible vehicle, please send us an email at support@carplay2air.reamaze.com for manual update instructions on Windows PC, or you can update the firmware online on a compatible car. All CPLAY2air adapters purchased from the 4th of November include a new firmware release, you can purchase a CPLAY2air adapter here. Please do not reply to this email as we will not get your email, use the support@carplay2air.reamaze.com instead. »

Bonne nouvelle, les adaptateurs CPLAY2Air et Carlinkit sont maintenant compatibles avec les Mercedes équipées du MBUX. Enfin le CarPlay Wireless pour les MBUX ! Le tout fonctionne de manière très fluide. Si l’on possède un adaptateur vendu avant le mois d’octobre, il est nécessaire de faire la mise à jour (contacter le vendeur ou bien suivre la procédure