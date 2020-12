Sonos permet désormais d'utiliser un second Sub au sein d'un système

« le Sub est idéal pour les amateurs de basses riches et profondes à la recherche d'un design premium qui se marie parfaitement à leur intérieur. Les enceintes Sonos sont conçues pour assurer un excellent rendu des basses et l'ajout du Sonos Sub permet d’optimiser les basses fréquences pour un son encore plus riche et remarquable. L’ajout d’un second Sub était une demande récurrente de la part des utilisateurs et des installateurs Sonos pour équiper de grande pièces dédiées à la TV et immerger encore plus intensément les auditeurs dans le son. »

Pour cela,grâce à une mise à jour logicielle disponible dès aujourd'hui au sein de l'application dédiée Sonos S2