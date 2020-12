Un boitier Thunderbolt 3 avec 3 emplacements PCIe chez Sonnet (vidéo)

. L’ Echo III Rackmount offre les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctionnalités dans un boitier rackable 2U. Les nouveaux systèmes Echo disposent de nouveaux ventilateurs pour un fonctionnement encore plus silencieux et de la certification Avid pour l'installation de trois cartes HDX (avec une alimentation 400W et les connecteurs nécessaires).Le boitier comprend un emplacement PCIe 3.0 x16 et deux x8, il peut accueillir des cartes PCIe pleine hauteur et pleine longueur (jusqu'à 31,2cm de long) et fournira jusqu' à 15W d'alimentation via un de ses deux ports Thunderbolt 3 (il sera donc possible de chainer les périphériques).