L'app de dessin vectoriel Amadine sort sur iPad et iPhone (achats in-app)

On y retrouve les mêmes outils adaptés à unmobile et à la tablette (surtout) avec des gestes optimisés pour l' Apple Pencil Il sera ainsi possible de(affiches, dépliants, brochures), des illustrations (livres et illustrations web, lettrage et calligraphie), des(icônes, éléments d'interface utilisateur, maquettes), de faire de la(bannières Web, publicités, mise en page) ou du(logos, identité de marque, packaging).En outre, l'application gère lesavec différents modes de fusion et dispose de plus depour sélectionner, dessiner, éditer ou découper. Elle permet d'le long d'un tracé ou à l'intérieur d'une forme. Elle propose également d'effectuer des. Enfin, l'intégralité du document ou une sélection peut être exporté en JPEG, PNG, PDF et SVG.L'application est disponible pour iPad iPhone et Mac en un, bien pratique pour échanger des documents entre les appareils. Elle estau téléchargement, mais il est possible detoutes les fonctions pour 10,99 euros sur iPhone et iPad et 21,99 euros pour la version Mac (sur le Mac App Store ).