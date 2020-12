VE : Toyota 100% électrique, Rivian & ses bornes en campagne, E-Tron GT & Tesla Model 3

« Long Way Up »

« Si vous souhaitez vous arrêter au milieu du trajet pour une randonnée d'un mile, deux miles ou cinq miles, on vous proposera un itinéraire et un point de recharge juste à côté. »

Par ici notre test de l'Audi E-Tron Sportback !

. Sous la plateforme e-TNGA, le groupe devrait produire d'abord des SUV, mais sans plus de détail. Le japonais ne précise pas l'autonomie, les temps de charge, le type de batterie ni la technologie de motorisation qui sera utilisée. Après des Honda-E et Mazda MX-30 assez froidement accueillies par la presse en raison de leur faible autonomie et de leur consommation gloutonne,, qui s'électrifient encore bien trop timidement.. Le constructeur américain, qui vient seulement de lancer ses précommandes, a déclaré vouloir équiper en bornes électriques des endroits généralement très isolés :précise le constructeur. Il est vrai qu'en France, par exemple, les bornes de charge rapides sont uniquement placées sur autoroute, rarement en campagne ou même en ville, ce qui manque furieusement.Si vous avez aimé notre test complet de l'Audi E-Tron Sportback (ci-dessous),. Avec son look racé et son châssis typé berline, il viendra taquiner Porsche Taycan et autres Tesla Model S, là où les E-Tron classiques étaient plutôt de gros SUV. L'E-Tron GT est attendu pour le printemps et prometet un 0 à 200 km/h atteint en un peu plus de 12 secondes avec une vitesse de pointe limitée à 240 km/h.Enfin, on termine avecMais avant cela, le constructeur de rappeler qu'en un an, 70 nouvelles fonctionnalités ont été proposées de manière logicielle, avec l'arrivée de Netflix, YouTube, Car-aoké et de nombreux jeux-vidéos, ainsi qu'un modeou encoreMais côté hardware, Tesla a également modifié quelques éléments pour la nouvelle année, avec une nouvelle console centrale moins salissante, des nouvelles jantes, ou encore des chromes plus discrets, ainsi que l'arrivée d'une pompe à chaleur pour une meilleure efficience.