Promo sur Emulsio (stab vidéo), Hydra (HDR), RAW Power et Avalanche (migration photo)

Creaceed est une entreprise belge composée d'une petite équipe passionnée qui crée des applications depuis plus de 10 ans, se concentrant sur les technologies de traitement d'image dans les domaines de la numérisation de documents, de la prise de notes, du traitement photo et vidéo. Des applications comme Hydra, Emulsio et Prizmo (reconnaissance de texte) ont été récompensées par la presse et présentées par Apple à plusieurs reprises. CYME a été fondée à l'été 2019 par Matthieu Kopp, Claudia Zimmer et Thomas Ribreau, qui ont travaillé ensemble sur leur précédente aventure primée (Aquafadas acquise par Rakuten) et ont décidé d'explorer la création de solutions logicielles puissantes pour les photographes.Ils sont passionnés par la photographie, les logiciels bien conçus et les expériences utilisateur sans faille.Ils aiment la techno, ont une vision pour une meilleure vie numérique …et ❤︎ les Mac. Gentlemen Coders développe et distribue des logiciels pour les photographes professionnels et passionnés. Se concentrant exclusivement sur les plates-formes Apple, la société offre une intégration inégalée avec les services intégrés d'Apple sur macOS et iOS, maximisant l'investissement des clients dans les appareils et services Apple. Les produits de Gentlemen Coders offrent un traitement d'image de haute qualité, des flux de travail innovants, des outils d'organisation intuitifs et des performances élevées. Gentlemen Coders a été fondé par Nik Bhatt, ancien directeur principal de l'ingénierie chez Apple et ancien directeur technique du groupe Apple Photo Apps.