L'Apple Watch dominerait toujours le marché mondial ! (et le sapin de Noël)

iPhone 12 809 € L'iPhone 12 est décliné cette année en 4 modèles : mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max ! N'hésitez pas à voir et revoir nos vidéos sur le sujet : l'iPhone n'est mis à jour qu'une fois par an, autour d'octobre/novembre.

iPhone 11 689 € Malgré la sortie de l'iPhone 12, l'iPhone 11 reste au catalogue avec un tarif bien plus abordable. Il n'a certes pas d'écran OLED, mais offre un double capteur de très bonne facture et une puce récente, le tout avec une autonomie très correcte. Vous pouvez acheter sans crainte, mais Apple n'a pas toujours le meilleur tarif du marché ! N'oubliez pas de consulter nos vidéos pour vous décider :-)

Apple Watch SE 299 € L'Apple Watch SE reprend toutes les fonctions de la série 5 sans l'écran allumé en permanence etl'ECG, mais le grand écran, la détection de chutes, la 4G. Elle intégre le Family Setup pour régler plus finement les options disponibles pour les enfants. Assurément l'affaire de l'année, vu son prix

iPhone 12 Pro 1159 € L'iPhone 12 est décliné cette année en 4 modèles : mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max ! N'hésitez pas à voir et revoir nos vidéos sur le sujet : l'iPhone n'est mis à jour qu'une fois par an, autour d'octobre/novembre.

iPhone SE 489 € 489€ pour cet iPhone 8 revisité avec puce A13, WiFi 6 et de meilleures capacités photo (mode portrait etc.). C'est le bon-plan de 2020, même si les fans des grands écrans, de Face ID et d'une bonne autonomie préféreront le XR !

iPhone XR 709 € L'iPhone XR est une version "d'entrée de gamme" de l'iPhone Xs, maintenue au catalogue par Apple en 2019/2020, avec un écran un peu plus grand (6,1") mais LCD (pas OLED), avec un simple capteur photo et sans 3D Touch. Ce modèle est intéressant pour ceux qui ne veulent pas trop dépenser mais profiter des dernières innovations tout en ayant un appareil durable dans le temps. Son successeur (l'iPhone 11) offre un grand angle et une puce plus rapide, mais se montre un peu plus cher.

iPad 389 € L'iPad 8 (2020) est un nouveau modèle de 10,2", toujours pensé pour l'éducation et prenant en charge l'Apple Pencil (v1). Il offre une puce A12 bionic avec 32Go ou 128Go de stockage, de l'USB-C et un chargeur de 20W. Une bonne tablette pour un prix raisonnable (389€), mais attention, le stylet n'est pas fourni ! À part son processeur, il n'apporte pas grand chose de + que l'iPad 7, réfléchissez bien ! Il devrait également arriver dans la boutique des produits reconditionnés d'ici quelques mois.

iPad mini 459 € L'iPad mini 5 a été mis à jour en mars 2019 avec un processeur A12 et des capacités de dessin. Mais avec un tarif élevé sans nouveau design, ni fonctions "pro" (le capteur photo n'est pas génial), difficile de vous le conseiller... A noter qu'Apple pourrait la renouveler courant 2020 (sans garantie)

iPad Air 669 € Après avoir fait son grand retour en 2019, l'iPad Air revient avec une 4e déclinaison. On pourra découvrir un processeur A14 Bionic, gravé en 5nm -une première mondiale. L'écran de10.9" offre une résolution de 2 360 x 1 640 pixels à 264 pixels par pouce (ppp). Si tout en bas, on a droit enfin à un connecteur USB-C, avec une charge à 20W, tout en haut se trouve TouchID sur le bouton de démarrage.

iPad Pro 899 € Les iPad Pro ont été mis à jour le 18 mars 2020 : pas de révolution, mais un GPU plus rapide et un capteur 3D (LIDAR) permettant de scanner une pièce en 3D ! Si ces fonctions ne vous tentent pas, la version 2018 (très proche) reste disponible sur le Refurb... pour beaucoup moins cher !

Apple Watch 3 299 € L'Apple Watch Series 3 reste au catalogue (mais peut-être plus pour longtemps ?) et constitue une bonne alternative à la Series 5, même si son écran est un peu plus petit et qu'elle ne propose pas certaines fonctionnalités inédites, comme l'ECG, l'écran allumé en permanence ou la détection de chute, propres à la nouvelle version. Pesez bien le pour et le contre, sachant que ces montres connectées évoluent beaucoup d'une année sur l'autre et son rapidement obsolètes (la première Apple Watch ne prend pas en charge watchOS 5/6 par exemple, alors qu'elle ne date que de 2015)

Apple Watch 6 429 € L'Apple Watch Series 6 reprend toutes les fonctions des séries précédentes comme l'ECG, le grand écran, la détection de chutes, la 4G, ou encore l'écran Retina toujours activé. Elle intégre surtout de nouvelles fonctions : l'oxymètre qui permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang ou Family Setup pour régler plus finement les options disponibles pour les enfants.