Revue de presse AirPods Max : ANC et confort de haut niveau valent-ils 629€ ?

Pour rappel, l(une dans chaque écouteur), des coussinets dotés d'une mousse à mémoire de forme, des haut-parleurs maison de 40 mm, des capteurs optiques, de position, un accéléromètre, un détecteur d'étui, un gyroscope, neuf microphones, dont huit sont mis à profit pour l'ANC, et trois pour la détection des voix, une autonomie de 20 heures, et un mode charge rapide offre 1,5 heure d'écoute en 5 minutes. Le casque affiche 384,8 grammes sur la balance, et se décline en cinq finitions, gris sidéral, argent, bleu ciel, vert et rose.. Apple commercialise également un câble Lightning vers mini jack, disponible en noir ou blanc à 39 euros , pour une utilisation en filaire.Certains comme Todd Haselton de CNBC ou iJustine les qualifient de super confortables, d'autres comme David Carnoy de CNET estiment que le confort serait encore meilleur avec un appareil 10% plus léger.L'ergonomie est jugée satisfaisante, Apple ayant choisi de mettre à profit des boutons physiques, souvent plus réactifs que les commandes tactiles de certains concurrents. Du point de vue de l'autonomie, Nilay Patel de The Verge précise que(puissance maximale acceptée, y compris avec des adaptateur secteur plus puissant et les câbles adéquats) et que la charge rapide permet effectivement d'obtenir plus d'une heure d'écoute en 5 minutes sur le secteur. Les journalistes notent également que le casque ne dispose pas de bouton on/off, et qu'il faudra donc s'en remettre aux solutions logicielles misent en place par Apple pour éteindre automatiquement le périphérique lorsqu'il n'est pas utilisé. De son côté, Matthew Panzarino de TechCrunch regrette que le casque ne puisse pas se plier comme ces concurrents, rendant le transport un peu moins simple.Pour David Carnoy de CNET (le Bose 700 et le Sony WH-1000XM4), sans toutefois offrir un silence absolu, et que les performances des microphones en communication sont également satisfaisant, le casque étantMatthew Panzarino qualifie le son des AirPods Max d', et pour Nilay Patel de The Verge Marques Brownlee de la chaine YouTube MKBHD se demande à quels modèles du marché le casque d'Apple doit être comparé (avec plus de temps pour faire des essais), et surtout,Lesayant eu la chance de pouvoir essayer les AirPods Max s'accordent finalement sur le fait qu'un avis définitif demande un peu plus de temps afin de cerner précisément les forces et faiblesses du nouveau casque de Cupertino.