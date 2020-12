Environnement et Apple : "la neutralité carbone avant tout" (Tim Cook)

« le choix entre les résultats et l'avenir de notre planète est faux, et chaque nouvelle innovation verte en offre la preuve. Ce n’est pas le moment de modifier les marges. Ensemble, nous pouvons faire la transition vers une économie neutre en carbone et inaugurer une nouvelle ère d'opportunités »

« Il s'agit d'un rassemblement important et Apple prend très sérieusement sa présence dans ce groupe. Nous le portons comme un devoir. En ce moment d'urgence historique, chaque dirigeant d'un pays, d'une entreprise et d'une communauté a un fardeau particulier à porter. Cette année, Apple a accéléré ses progrès. Nous sommes devenus neutres en carbone pour nos émissions mondiales. Déjà, nous aidons 95 de nos fournisseurs à passer à une énergie 100% renouvelable, un nombre que nous continuons de faire croître.



Nous avons dévoilé un plan, le premier à fixer une telle ambition, pour atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement et de nos produits d'ici 2030, 20 ans avant l'objectif fixé par les Nations Unies. Nous voulons voir chaque section du cycle de vie de nos appareils, de la conception à la fabrication, en passant par la durabilité et la réparation ou le recyclage, comme une opportunité d'innovation environnementale, nous faisant progresser vers notre objectif d'une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée. »

Rappelons que ce sommet a été co-organisé par la France, avec le Royaume-Uni (président de la COP 26) et le Secrétariat général des Nations unies, en partenariat avec le Chili (président de la COP 25) et l'Italie (hôte de la pré-COP 26). Il a permis de célébrer les cinq ans de l'Accord de Paris (12 décembre 2015) et a lancé le cycle de relèvement de l'ambition. Ce dernier se poursuivra jusqu'à la COP 26, qui se tiendra du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow.