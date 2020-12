TV+ : "WeCrashed" (Jared Leto), "For All Mankind", "Palmer", Samuel L. Jackson

« WeCrashed »

« WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork »

« For All Mankind »

« les tensions entre les États-Unis et l’URSS sont à leur apogée »

« Palmer »

« The Last Days of Ptolémée Grey »

D’après Deadline , Jared Leto (acteur -Oscarisé-, chanteur, musicien, réalisateur, producteur, entrepreneur et mannequin américain) serait en négociations pour jouer le CEO et co-fondateur de, l'entreprise de mise à disposition de locaux et de services de coworking et s'inspire du podcast de WonderyElle incarnera Helena Webster, une. Ces dix prochains épisodes seront diffusés à partir du 19 février 2021, et démarreront une décennie après la fin de la première, soit en 1983. On se retrouvera donc au cœur de la guerre froide etEn outre,. Mettant en vedette, elle raconte l'histoire de Eddie Palmer, champion de foot universitaire qui revient chez lui après 12 ans de prison. Alors qu'il tente de se réintégrer malgré l'hostilité de la communauté, sa vie bascule lorsqu'il rencontre Sam, un jeune garçon abandonné par sa mère. Notons que la vidéo propose égalementEnfin,. Un homme de 91 ans souffrant de démence, qui tente de résoudre la mort de son neveu.