Total War : Warhammer II accueille le DLC the Twisted & the Twilight sur macOS

. Pour rappel, Le titre vous mettra aux commandes d'une des quatre races disponibles, et vous proposera de mener une guerre, afin de faire face au puissant « Grand Vortex ». La campagne de jeu vous fera arpenter quatre continents distincts, la tropicale Lustria, les glaces de Naggaroth, l'ile sophistiquée de Ulthuan, et les déserts de Southlands.. Lors des batailles stratégiques en temps réel, vous dirigerez des héros légendaires, des mages lanceurs de sorts dévastateurs, et des dragons, tout en mettant au point des embuscades, et des charges de cavalerie épiques. La version du Mac App Store comprend les DLC Mortal Empires (nécessite l premier opus), 7 seigneurs légendaires, et le Laboratoire.Le DLC The Twisted & The Twilight est d'ores et déjà disponible sur le site de Feral 9,99 euros Le titre nécessite un Mac avec un processeur Intel Core i5 à 2 GHz, 8 Go de RAM, 81,8 Go d'espace de stockage libre, et une AMD Radeon R9 M290 2 Go, Intel Iris 540 1.5 Go, Nvidia 680MX 2 Go ou plus performant, et macOS 10.14 minimum.