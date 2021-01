Quelles sont nos vidéos les plus vues de 2020 ? (+ quelques statistiques)

#10 : macOS 11 Big Sur : toutes les nouveautés ! (96 674 vues)

#9 : Test de l'écran Pro XDR : Apple a menti ? ( 101 774 vues)

#8 : Test de l'iPad Pro 2020 : Mieux qu'un Mac ? Bilan ! ( 113 749 vues)

#6 : Test de l'iPhone SE 2020 : bidon ou canon ? ( 118 315 vues)

#5 : iOS 14 : toutes les nouveautés iPhone ! ( 122 044 vues)

#4 : Test du MacBook Air 2020 : mieux qu'un MacBook Pro 13" ? ( 133 154 vues)

#3 : Test du Philips PicoPix Micro ( 133 533 vues)

#2 : iPhone 12 : on a testé la 5G ! ( 137 150 vues)

#1 : Tout sur l'iPhone 12 !( 149 274 vues)

Evidemment, les produits Apple dominent largement ce classement, car malgré la pandémie, la firme de Cupertino n'a jamais sorti autant de Mac, d'iPhone, d'iPad et surtout d'accessoires en un an ! La partie software n'a pas été oubliée, avec des. Enfin, comme chaque année, un ou deux produits originaux viennent s'immicer dans le classement..., macOS 11 alias Big Sur fut l'une des versions proposant le plus de nouveautés de ces dernières années ! Voilà qui explique sans doute que cette vidéo frôle les 100 000 vues !. Sans être un mauvais moniteur, son positionnement est plutôt étrange, beaucoup auraient préféré un modèle plus abordable pour cet unique écran Apple depuis le Thunderbolt Display 27" des années 2000.-pas même une puce plus rapide- mais avec son nouveau Magic Keyboard, iPadOS et ses nombreuses nouveautés logicielles, beaucoup hésitent désormais sérieusement entre une tablette et un Mac ! Reste le prix, pas forcément très compétitif face aux derniers MacBook Air , bien plus polyvalent et abordables, sauf à avoir un réel usage tablette.! Preuve que l' iPad Pro reste LE produit emblématique d'Apple ces dernières années.C'est assurément la bonne affaire de l'année en matière d' iPhone , le tout dans un boitier un peu vieillot, mais encore tout à fait utilisable. Voilà qui explique sans-doute cette belle sixième place et presque 120 000 vues !: même avec un vieux téléphone, on a l'impression d'avoir un nouveau modèle ! Avec ces petits widgets, le nouveau système de rangement automatique des apps, iOS 14 a réellement transformé la navigation sur iPhone cette année.Les Mac M1 devrait bientôt dépasser ces 130 000 vues, mais en attendant,Désormais, on vous déconseille plutôt cette machine, mais qui pouvait prévoir à l'époque que la puce M1 serait aussi performante ?Qui aurait cru qu'unAvec plus de 130 000 vues, ce Pixopix Mini a sans aucun doute remporté vos suffrages ! Mais avec AirPlay et une bonne autonomie, je ne suis pas réellement surpris... D'ailleurs, on va bientôt tester la version Max encore meilleure !, ce qui explique sans doute ce bon démarrage. Dans cette vidéo, on revient aussi sur les atouts et les limitations de la 5G sur l'appareil. Ironiquement, la 5G était déjà dans le top 3 de 2019 !et a posteriori, on ne s'était pas tant trompé ! Pas de doutes, les rumeurs autour de l'iPhone ont toujours la cote !