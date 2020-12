Test express des casques pour joueurs EPOS GSP 370 et GSP 670

Un design sobre (pour du matériel de joueur) et un confort de haut vol

Conclusion

GSP 370

Design : 4

Technique : 4

Autonomie : 5

Tarif : 4 Les Plus : • Confort

• Rendu sonore équilibré

• Microphone performant

• Autonomie Les Moins : • Pas de logiciel sur Mac

• Pas d'USB-C ni de prise jack Configuration : • Un Mac/PC/PlayStation 4 et 5 Prix : • dès 159,90€ 4/5



GSP 670

Design : 4

Technique : 5

Autonomie : 3

Tarif : 3 Les Plus : • Confort

• Rendu sonore équilibré

• Microphone performant

• Bluetooth et dongle USB

• Deux volumes pour chat/jeu Les Moins : • Pas de logiciel sur Mac

• Pas d'USB-C ni de prise jack

• Tarif élevé Configuration : • Un Mac/PC/PlayStation 4 et 5 Prix : • dès 319,94€ 3.5/5



Les deux périphériques sont livrés dans une boite aux couleurs de la marque (bleu clair et blanc) contenant, outre le casque lui-même,(le GSP 670 propose également une rallonge USB-A de 150 centimètres).Bien qu'intégralement en plastique,. Malgré l'étiquette, le constructeur a fait le choix judicieux de ne pas barder ses périphériques de couleurs criardes ou de LED RGB. Les GSP 370 et 670 affichent respectivement 287 et 398 grammes sur notre balance.Ces micro-casques sans fil de type circum-aural promettent un traitement amélioré offrantLes GSP 370/670 se dotent d'un microphone avec atténuation des bruits de fond, avec un mode silencieux nécessitant seulement de relever le dispositif.L'ergonomie et le confort (la partie des oreillettes en contact avec la peau est en imitation nubuck) ont été étudiés afin de proposer, même après plusieurs heures d'une partie intense. Le maintien est assez ferme et les réglages de l'arceau permettront de trouver facilement la position adéquate.Les deux modèles proposent un port Micro USB pour la recharge ainsi qu'une molette pour la gestion du volume, et le GSP 670 ajoute à cela une seconde molette plus petite permettant d'offrirIl sera possible de choisir dans lesou directement au sein des logiciels les sortiesouSi le GSP 370 fonctionne uniquement avec le dongle USB fourni,, par exemple avec un smartphone afin de répondre rapidement à un appel pendant une partie. EPOS propose aussi un mode surround 7.1 (et un égaliseur à bande), mais il faudra pour cela passer par le logiciel dédié, uniquement disponible pour Windows à l'heure actuelle. Les deux casques sont totalement dépourvus de port analogique, mais il sera possible de les utiliser pendant la charge.Avec le GSP 370,, soit six heures de jeu par semaine pendant quatre mois avant de devoir refaire le plein d'énergie. Le GSP 670 nous a permis d'obtenir un peu moins de 20 heures d'autonomie en Bluetooth, et un peu plus de 15 heures via le dongle USB. Pour jouer, il faudra privilégier l'usage de ce dernier, la latence étant nettement moins importante. Le constructeur annonce une compatibilité PC/Mac/PlayStation 4/5 pour les deux modèles.. Les deux modèles offrent un rendu sonore plein, défini, et assez linéaire (le 670 accentue légèrement plus les graves). Il sera donc envisageable de passer des jeux vidéo à l'écoute de musique, sans devoir changer de périphérique. Le microphone, identique sur les deux versions et non amovible, est un modèle du genre, permettant d'offrir une voix claire et distincte à vos interlocuteurs.. Ces modèles conservent un design assez sobre malgré l'étiquette gaming, tout en disposant d'un microphone efficace, d'un confort étudié, et d'un rendu sonore très satisfaisant pour ce type de périphérique. Le GSP 370 mettra en avant son autonomie de 100 heures, là où le GSP 670 pourra séduire grâce à sa double connexion sans fil, et la gestion de deux volumes séparés pour le chat et le jeu. Le constructeur pourrait toutefois améliorer son offre à l'avenir en proposant son logiciel sur macOS, et en troquant le port Micro USB pour de l'USB-C.