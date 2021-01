Samsung Unpacked : Galaxy S21/S21+/S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, et balises SmartTag

Les nombreuses fuites avaient dévoilé à l'avance les caractéristiques et le design des nouveaux Galaxy S21., en 6,2 pouces et 2 400x1 080 pour le S21, 6,7 pouces et 2 400x 1080 pour le S21+, et 6,8 pouces et 3 200x1 440 pour le S21 Ultra. Le bloc optique permettra de reconnaitre d'un coup d'œil les modèles 2021, et comprend un capteur principal 12 Mp f/1.8, un ultra grand angle 12 Mp f/2.2, et un téléobjectif 64 Mp proposant un zoom optique x3 pour les S21:S21+. De son côté, le S21 Ultra embarque deux téléobjectifs 10 Mp f/2.4 et f/4.9 (zoom optique 3 et 10x), un 12 Mp f/2.2 ultra grand angle, et un capteur principal de 108 Mp f/1.8.Les S21/S21+/S21 Ultra embarquent des batteries de 4 000/4 800 et 5 000 mAh, ainsi que le nouveau capteur d'empreinte digitale de Qualcomm, plus grand et plus rapide, situé sous l'écran.La précommande d'un S21 Ultra entre le 14 et le 28 janvier permettra de profiter gratuitement d'une paire de Galaxy Buds Pro et d'une balise SmartTag.Samsung proposera également les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro, des modèles True Wireless avec annulation active du bruit ambiant (ANC), des haut-parleurs de 11 et 6,5mm, un mode 360 Audio, une certification IPX7, et une autonomie de 5 heures avec ANC (8 heures sans), poussée à 18 heures via le boitier de charge.Le coréen coupe l'herbe sous le pied de Cupertino en présentant sa balise SmartTag avant l'AirTag d'Apple. La version de base mettra à profit le Bluetooth pour permettre de retrouver plus facilement les objets qui lui seront associés, et une version SmartTag+ sera également proposée avec le support de l'Ultra Wideband (UWB).