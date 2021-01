Medium s'offre la statup française Glose (livres numériques)

« La mission de Glose a toujours été d’aider les gens à lire davantage, et à tirer le meilleur de ce qu'ils lisent »

« Rejoindre Medium est une excellente opportunité pour exposer notre technologie à un plus grand nombre de lecteurs, dans le monde entier. Nous avons toujours été admiratifs du travail d'Ev et de sa vision pour Medium.



Nous avons en commun cette mission d’enrichir le web des contenus de qualité, et d'aider les gens à lire et partager les idées, savoirs et histoires qui comptent. Nous sommes fiers de rejoindre une entreprise qui change le monde, et de travailler main dans la main avec les éditeurs de livres pour concrétiser cette vision. »

Glose permet à ses utilisateurs, tablette et smartphone, avec plus de 20 000 éditeurs partenaires et utilisée par plus d'un million de lecteurs dans le monde, notamment en université (Stanford, Columbia mais aussi le CNED...), précise Nicolas Princen, fondateur et CEO de Glose., ajoute-t-il., où Medium ouvrira son premier bureau en dehors des États-Unis et Glose travaillera également à l'intégration des livres numériques et des livres audio à Medium. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.