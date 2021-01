Photo & conversion de bibliothèques : Avalanche se met à jour pour les Macs M1

« Les performances sont exceptionnelles et rendent les migrations de photos encore plus rapides. Plus besoin de l'émulation de Rosetta 2 pour faire tourner Avalanche et profiter de la vitesse et de la puissance du Silicium d'Apple. »

Configuration minimale

Avalanche pour Luminar ou pour Lightroom et Avalanche Unlimited requierent macOS 10.14 ou plus et sont parfaitement compatibles avec Catalina. Avalanche est compatible avec les catalogues Aperture à partir de la version 3.6, les catalogues Lightroom à partir de la version 5 et les catalogues Luminar à partir de la version 4.2. Il faut environ 145 Mo d'espace libre, 4 Go de mémoire (8 Go recommandés) et suffisamment d'espace pour accueillir les bibliothèques converties. Une version fonctionnelle d'Apple Aperture ou de Lightroom n'est pas requise pour migrer les bibliothèques car Avalanche ouvre ces bibliothèques en mode natif.

Créé par les fondateurs d'Aquafadas, et il vatout en préservant un maximum d'informations et de données EXIF grâce à l'utilisation d'intelligence artificielle. Avalanche préserve la structure des albums, projets, groupés et la hiérarchie des mots clés.(Avalanche pour Lightroom v1.3.5 et Avalanche Unlimited/Luminar v1.2.5).précise l'éditeur.pour les utilisateurs existants.• Avalanche pour Luminar et pour Lightroom sont disponibles à partir du store CYME au prix de 59€ TTC Avalanche Unlimited est au prix de 109€ , disponible dans l'Apple Store ou dans la boutique des développeurs.