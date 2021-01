Que cache la Tesla Model 3 à 36 800€ ? (charge, batterie, autonomie, multimédia...)

La "petite" Model 3 reste très performante

Les "versions chinoises" décevantes ?

« chinoises »

Les "Model 3 chinoises" nécessitent apparemment encore un peu de rodage...

Model 3 SR+ 2021 : le bon plan à tous les niveaux

On reconnait la Model 3 SR+ 2021 par ses chromes « noircis » notamment sur les poignées...

Une connectivité (presque) premium

« autopilot »

« Capacité de conduite entièrement autonome »

« Système audio avec son immersif »

Toutes les raisons de craquer ?

« moins vite répondue »

Une Tesla Model 3 SR+ (2021) à 356€/mois + 3000€ d'apport ?

La force de Tesla reste évidemment le volet électrique, avec des consommation maitrisées, de bonnes performances et des autonomies record., ce qui reste tout à fait suffisant, y compris sur de longs trajets, le réseau de SuperCharger aidant.: leurs batteries CATL (LFP - lithium-fer-phosphate), dont les coût de production et d'extraction semblent plus intéressants, semblent en effet être encore en rodage -c'est pourtant sur cette technologie que miserait Apple pour sa voiture électrique., certains trouvent quand-même le temps long par rapport aux modèles supérieurs, d'autant que l'autonomie semble un peu en deçà des promesses du constructeur. A priori, une mise à jour devrait arriver en février et permettre la charge à 170kW promise de manière plus systématique, c'est du moins ce que leur a remonté le support, si l'on en croit les différents témoignages.Bonne nouvelle, comme nous l'a confirmé Tesla, ces dernières proviennent pour le moment exclusivement de l'usine de Fremont, aux USA. Elles embarquent donc le pack habituel de batteries lithium-ion et ne souffrent donc pas de ces petites limitations constatées ici et là. Rappelons quand-même que les Model 3 Autonomie Standard Plus (SR+)(en crête). Evidemment, ces puissances ne sont pas tenues durant toute la charge et dépendent beaucoup du préchauffage de la batterie et du pourcentage de charge.mais ne bénéficient pas de la connectivité premium durant un an, avec cartes satellite avec visualisation de la circulation en temps réel, musique et multimédia en streaming dans le véhicule, mises à jour à distance plus fréquentes via le réseau cellulaire et navigateur Internet -évidemment il reste possible d'y souscrire à tout moment.et un revêtement plus moderne, moins sujet aux traces de doigt.En. Pour bénéficier de la(avec conduite automatisée de la voie d'insertion jusqu'à la sortie d'autoroute, y compris sur les échangeurs et pour dépasser des véhicules plus lents, les changements de voie automatisés sur l'autoroute, stationnement en créneau et en bataille, sortie automatique des places, reconnaissance et réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop) il-ce qui réduit le bonus par ailleurs., qui devrait arriver après coup en abonnement... ou que vous pouvez prendre à tout moment après achat.En revanche,, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif, il faudra se contenter dubeaucoup moins complet.Cette Model 3 n'est pas encore au niveau des petites citadines (32 000€ pour une Zoé ou une e208 hors bonus),dont le réseau de charge et la partie logicielle sont à des années lumières de Tesla., dont le tarif tourne autour de 50 000€, un écart de prix parfois compliqué à justifier pour quelques équipements et kwh supplémentaires. Seuls les gros rouleurs, ceux qui ont besoin de quatre roues motrices ou les aristocrates du caisson de basse mettront les 13 à 15 000€ supplémentaires sans trop réfléchir.: l'ID.3 de Volkswagen est proposée à 36 390 € hors bonus avec une batterie voisine (58 kWh), les futurs Skoda Enyaq démarrent à 35 250€ avec une batterie de 50 kWh (un peu juste), la Polestar 2 (~40 000€ hors bonus) ou encore l'Aiways U5 (~40 000€).Enfin,et 11 000€ d'apport (auquel vous pourrez retirer 7000€ de bonus, soit seulement 4000€), elle revient à 356€ par mois -auquel vous pouvez retirer les frais d'essence habituels sur un véhicule thermique, autour de 150€. Etant donné les progrès sur les batteries et les baisses de prix régulières,sans trop dépenser d'un coup, même si le montant du bonus sera certainement amené à baisser d'ici là.Petit bonus, si vous désirez