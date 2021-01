Garmin : Lily, une nouvelle smartwatch dédiée aux femmes (34mm) dès 199,99€

« Classic »

« Sport »

« LiveTrack »

• Oxymètre, suivi de la respiration, du stress, de l’hydratation, du sommeil et du rythme cardiaque (avec des alertes de seuil paramétrables).

• Body Battery pour apprendre à mieux organiser ses moments de sommeil, de sport et de repos durant la journée.

• Un suivi de santé des femmes avec l’affichage des cycles mensuels et de grossesse pour les accompagner durant toutes les phases de leurs cycles et pour enregistrer les symptômes physiques et émotionnels en plus des nombreuses données fournies par l’application Garmin Connect.

• Des exercices de respiration pour améliorer sa concentration et réduire son stress.

• Des nombreuses activités intégrées (yoga, pilates, cardio, course sur tapis...).

• Une connexion aux GPS de son smartphons pour la marche et la course à pied en extérieur.

• un suivi de son activité quotidienne grâce au décompte de pas, de calories, au calcul des minutes

Disponible enmodèleset, elle est en effet équipée d’un petit boitier deseulement (contre 40 et 44mm pour la dernière Apple Watch ).Outre sa taille, elle se veut plus fine et discrète, avec plusieurs mots de verre, une couronne plus petite et un. Elle est dotée d'à cristaux liquides monochromes (qui disparait lorsqu’il n’est pas utilisé). En outre, elle dispose de, avec un suivi fitness et santé plus adaptés -comme le suivi de cycle menstruel et de grossesse.Affichant une, la Lily permet de rester connecté à son smartphone et de bénéficier de nombreuses fonctions telles que la possibilité de recevoir despour les appels/sms/ réseaux sociaux et alertes (attention seuls les utilisateurs Android peuvent répondre aux sms). Il est possible d'accéder à son calendrier ou. Elle propose également un servicepour permettre aux amis et à la famille de suivre enses activités extérieures. Enfin, elle permet aussi lComme les autres smartwatches de la gamme, elle(très concurrentielles de l'Apple Watch) :Disponibles dès à présent,