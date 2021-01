Adobe Creative Cloud : améliorations de performances dans Premiere Pro et After Effects

Premiere Pro

• Prise en charge du code temporel pour les fréquences d'images non standard - Prise en charge supplémentaire pour l'affichage et l'utilisation de tout timecode de fréquence d'images non standard, comme les clips 120i/s, 240i/s ou VFR.

• Modifications de l'espace couleur et de la valeur gamma - L'espace de travail par défaut et la courbe gamma sont modifiés pour tous les fichiers RED.

• Amélioration des performances du codage H.264/HEVC pour les processeurs Intel TigerLake.





After Effects

• Nouvelle correction de l'éclairage dans le Remplissage d'après le contenu–pour une gestion plus précise des changements d'éclairage des séquences. Cette toute nouvelle correction de l'éclairage aide à retirer proprement les objets des séquences où des changements d'éclairage importants se produisent.

, notamment des puces TigerLake, que nous ne verrons sans doute pas dans les prochains MacBook Pro , et probablement pas dans les nouveaux iMac 5k . Cependant, les puces Intel actuelles bénéficient déjà d'accélération vidéo et il est possible que l'update améliore également les temps de calcul sur ces processeurs -à confirmer.Pour le reste, Adobe précise, ou encore les fichiers RED au niveau de l'espace colorimétrique.