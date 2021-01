Test express des Netgear Orbi RBK352 : du Wi-Fi 6 Mesh à partir de 224€

Du Wi-Fi 6 Mesh oui, mais pour qui ?

Retrouvez notre vidéo sur le Wi-Fi 6

Routeur à gauche, satellite à droite

Des débits et une couverture en hausse

box à gauche, Orbi RBK 352 à droite

Conclusion

Design : 4

Technique : 4

Application : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Compact et design

• Débits

• Application complète Les Moins : • Pas de ports USB pour le stockage

• Moins d ports sur les satellites Configuration : • Un appareil compatible Wi-Fi Prix : • à partir de 224,99 euros 4/5



Le constructeur américain étend les possibilités de sa gamme de routeurs Wi-Fi Mesh avecet les MacBook Air MacBook Pro 13" et Mac mini équipés de la puce M1. Les nouveaux venus sont de plus compatibles avec les RBK 752/753/852/853 afin d'étendre la portée de votre réseau.Le Wi-Fi Mesh, ou maillé en français, permet(contrairement à ce que l'on obtient avec la plupart des répéteurs Wi-Fi du marché). L'utilisateur peut donc se déplacer au sein de son domicile, changer d'étage, les routeurs s'adapteront et proposeront la meilleure connexion possible en fonction de sa position par rapport aux bornes.), ainsi que les alimentations nécessaires et un câble Ethernet. Chaque borne embarque deux antennes, un processeur Quad Core à 1,8 GHz, 512 Mo de stockage et 512 Mo de RAM. Le système bi-bande, couvre 200 mètres carrés selon le constructeur (chaque satellite supplémentaire couvre 100 mètres carrés de plus) et permet de connecter jusqu'à 30 appareils.Le routeur dispose de trois ports LAN Gigabit Ethernet et un port WAN Gigabit Ethernet, le satellite embarque de son côté deux ports LAN Gigabit Ethernet. Les Orbi sont compacts (17,8x14,5x6 cm, 660 grammes pour le routeur et 530 pour le satellite), compatibles avec Google Assistant ou Alexa, proposent(qui guidera l'utilisateur pas-à -pas pour une mise en place en quelques minutes), offrent des débits théoriques de 1800 Mb/s (1200 Mb/s sur 5 GHz, et 600 Mb/s sur 2,4 GHz), ainsi que la fonctionnalité Netgear Armor (une suite de sécurité fournie par Bitdefender, gratuite pendant 30 jours , puis nécessitant un abonnement à 69,99 euros par an).L'application dédiée permet de gérer facilement le réseau, d'identifier les différents périphériques connectés via une liste, et d'exécuter des tests de débits.pour les domiciles qui disposent de l'équipement adéquat dans plusieurs pièces, mais il sera tout à fait possible de faire fonctionner les Orbi uniquement en Wi-Fi (le routeur devra forcément être connecté en Ethernet à votre box).. Certaines pièces les plus éloignées, sous des dalles de béton, sont d'ailleurs passées de quelques Mb/s (soit quasi inutilisable) à une petite centaine de Mb/s.Dans les mêmes conditions, et en étant assez proche de la box ou du routeur Orbi,. Ce simple changement a tout de même permis de gagner 100 Mb/s en download, et 50 Mb/s en upload.Avec son pack Orbi RBK 352 à 224,99 euros , tout en offrant une meilleure couverture pour les grands domiciles que les box des fournisseurs français, dont certaines sont encore en Wi-Fi 5.