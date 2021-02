VE : Apple utiliserait la plateforme électrique de Hyundai, PSA/GM en embuscade

« à lame »

« brancher sa maison sur sa voiture »

« La collaboration approfondie d'Apple avec les constructeurs automobiles actuels (Groupe Hyundai, GM et PSA) qui ont une vaste expérience en développement, production et qualification réduira considérablement le temps de développement de l'Apple Car et créera un avantage en termes de délai de mise sur le marché »

« Nous pensons qu'Apple tirera parti des ressources des constructeurs automobiles actuels et se concentrera sur le matériel et les logiciels autonomes, les semi-conducteurs, les technologies liées aux batteries, le design extérieur et intérieur, l'expérience utilisateur innovante et l'intégration avec l'écosystème existant d'Apple. »

« locaux »

Cette dernièreet qui équipera plus de 23 modèles électriques ou hybrides, dont une grande partie de SUV :Pour rappel,. Ces batteries nouvelle génération seront également plus fiables, grâce aux cellules dites. Il est également question d'une autonomie dépassant les 500Km. Enfin, côté moteur, les performances sont là ( 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes, vitesse maximale de 260 km/h), le freinage régénératif s'améliore (+33%) et on notera également: il sera possible deou pourquoi pas, un autre véhicule., écrit Kuo.D'après Kuo,, l'analyste évoquant des deals, peut-être pour l'assemblage final. Il évoque également une liste de sous-traitants (Hon Hai, Pan-International, Eson, Long Time Tech et G-Tech)