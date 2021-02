VE : Android chez Ford, in-app chez Volkswagen, GPU AMD chez Tesla, Faraday Future...

« traditionnels »

A noter que la dernière Mustang Mach-E fonctionne toujours sous Sync 4 et ne devrait donc pas bénéficier d'un passage sous Android... avant 2023.

. Actuellement, seul Volvo/Polestar intègre déjà la solution de Google, qui permet de bénéficier d'une version améliorée de Maps (pour gérer les trajets électriques notamment), de l'assistant vocal et surtout, de l'intégration totale avec la voiture (climatisation, ouvrants, éléments de conduite, suspension etc.)-Apple aurait-elle émis quelques réserves ? Alexa serait également toujours proposé en option, là encore, cela a de quoi étonner sur un système 100% Google. Evidemment, l'autre intérêt est de pouvoir bénéficier de mises à jour, comme le propose Tesla depuis des années.. Baptisé, le service proposera de pouvoir acheter et activer certaines fonction après achat. Le constructeur évoque notamment la, le Régulateur de vitesse adaptatif ACC, ‘Light Assist’, Reconnaissance des panneaux, Eclairage d’ambiance (effets) et Eclairage d’ambiance (30 couleurs).. Cela peut s'avérer intéressant pour éviter de dépasser un certain prix (pour toucher le bonus maximal par exemple) ou tout simplement si vous n'avez pas le budget/usage au moment de l'achat, ce sera aussi un atout à la revente pour le nouveau propriétaire.Tiens tiens.... Ce serait finalement AMD qui équiperait les nouvelles Model S/X présentées la semaine dernière, avec une nouvelle interface et un écran 17" :D'après le hacker, qui a décortiqué le système,. Il faudra bien ça pour gérer la résolution du moniteur et surtout, des jeux vidéo prévus (comme The Witcher, annoncé par Elon Musk himself). Avec une bande passante de 224 Go/s, on se rapproche en effet des systèmes comme la dernière Xbox Series S. A noter que le graphique précise aussi que le système embarque un connecteurEn tout, la puissance délivrée est estimée autour de 10 teraflops. A l'arrivée, Tesla pourrait redéfinir totalement l'expérience embarqué en voiture et mettre une nouvelle fois une belle claque à la concurrence !Enfin, on termine avec une informationqui ne veut pas mourrir. Faillite après faillite, le groupe chinois Geely (propriétaire de Volvo) discuterait avec Foxconn pour produire la fameuse voiture, après avoir investi quelques billes dans la startup récemment. Rappelons que Foxconn (qui assemble aussi l'iPhone) et Geely ont récemment officialisé un partenariat pour créer des véhicules électriques, cette Faraday Future serait donc un bon candidat -ou une marque- pour les premières modèles.