Test Sonos Roam : une enceinte Bluetooth/AirPlay 2 avec 10h d'autonomie à 179€

Design : 4

Technique : 4

Application : 4

Tarif : 4 Les Plus : • Compacte et légère

• AirPlay 2 et Bluetooth

• Intégration à l'écosystème Sonos Les Moins : • Pas de port auxiliaire

• Feeling du bouton d'alimentation Configuration : • Un périphérique Bluetooth ou AirPlay Prix : • 179€ 4/5



La nouvelle venue nous arrive dans une boîte compacte, contenant simplement l'enceinte, un manuel succinct, et un câble USB-A vers USB-C (avec un connecteur coudé) de 121,5 centimètres.(l'enceinte se place alors à la verticale, la bobine étant placée à l'opposée des boutons de contrôle afin de pouvoir continuer d'utiliser l'appareil pendant la charge), soit avec un tapis de charge tiers, soit avec le modèle magnétique proposé en blanc ou en noir par Sonos à 49 euros )., et la conception mono de l'appareil permettra de l'utiliser aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.La petite enceinte embarque un réseau de microphones avec annulation d'écho,. Contrairement à ses concurrents, Sonos ne s'appuie pas sur des radiateurs passifs (nous reviendrons sur ce point) pour étoffer les fréquences graves.(comme indiqué sur la fiche technique), propose une certification IP67 (qui lui permettra d'être utilisée sans crainte à la piscine ou à la plage), ainsi qu'AirPlay 2, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi (802.11b/g/n/ac sous 2,4 ou 5GHz), et la compatibilité avec Alexa ou l'Assistant Google.A l'arrière de l'enceinte, on trouve le port USB-C pour la recharge, ainsi queBien qu'il fonctionne parfaitement, lede ce bouton n'est pas assez franc à mon goût, la course est très courte, et on vérifie parfois via la LED en façade pour être certain de bien l'avoir activé., affiche le pourcentage restant de la batterie, donne accès à la section égaliseur (graves et aigus, et le modeactivé par défaut), permet d'activer /désactiver le modeafin d'adapter le rendu à la pièce d'écoute (qui pourra être utile dans une petite pièce avec beaucoup d'écho), d'ajouter un assistant vocal (uniquement disponible en Wi-Fi), de créer une paire stéréo (en Wi-Fi uniquement), d'activer/désactiver le voyant d'état, et les(cette fonction permet de rendre inopérants les contrôles sur le dessus de l'enceinte -- ce qui pourra s'avérer pratique lorsque l'on diffuse de la musique tout en déplaçant l'appareil).en les couplant à une barre de son Beam, Arc, ou un Amp. Le modepermet également de basculer l'audio vers l'enceinte Sonos la plus proche (lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi) en appuyant longuement sur le bouton lecture/pause. Niveau autonomie, le constructeur annonce jusqu'à 10 heures d'écoute et 10 jours en mode veille. S(Sonos indique travailler étroitement avec Google afin de proposer une mise à jour optimisant l'autonomie lorsque l'assistant est activé). Il vaudra mieux éteindre complètement l'enceinte entre chaque utilisation plutôt que de la laisser passer automatiquement en mode veille, si vous désirez vous en servir le plus longtemps possible loin d'une prise.Même si cela fait déjà quelques années que des modèles compacts et efficaces sont disponibles sur le marché,Le son de la Sonos Roam est agréable, assez ample au niveau du grave (pour le format) malgré l'absence de radiateurs passifs, avec des basses qui restent définies et ne bavent pas, même si elles ont tendance à être moins présentes au sein du spectre à mesure que le niveau augmente (le mode, que je désactive habituellement immédiatement est ici intéressant, le son est un peu frêle sans), des médiums présents et des aigus brillants sans devenir désagréables et criards (un souci fréquent avec les enceintes compactes), le tout avec la possibilité d'obtenir. Bien évidemment, la Roam sera plus adaptée pour profiter de la musique en extérieur dans un milieu plutôt calme, plutôt que pour sonoriser une soirée avec une foule bruyante, où la puissance (pourtant importante pour le volume de l'appareil) sera insuffisante.Lors de l'annonce de la Sonos Roam début mars,. Si le format physique est assez proche (16,8 x 6,2 x 6 pour la Roam, 18x5,8x5,1 pour la Bose),. Ainsi la Bose affiche 670 grammes sur notre balance, contre seulement 430 pour la Sonos. De même, là où la SoundLink Mini II dispose d'un port auxiliaire mini jack 3,5 mm, la Roam compense cette absence avec la compatibilité AirPlay 2, la possibilité de créer des groupes d'enceintes via l'App, ainsi que les modeset. Sonos offre également la possibilité d'appairer deux enceintes pour obtenir la diffusion en stéréo (impossible sur la Bose, mais cette dernière profite de ces deux haut-parleurs identiques pour différencier les canaux, l'image stéréo restant réduite par la proximité des deux hp). La Sonos aura un léger avantage au niveau du volume maximum, et la Bose proposera des fréquences graves légèrement plus présentes, mais moins définies. Enfin, dans la version Edition Spéciale (et uniquement sur ce modèle, les autres versions disposent de 10 heures comme chez Sonos), Bose annonce 20% d'autonomie en plus, avec jusqu'à 12 heures d'écoute.Avec la Roam,. L'appareil est doté d'un port USB-C, de la charge sans fil, du Bluetooth, du Wi-Fi, et de la compatibilité AirPlay 2 (la fiche technique serait parfaite si le constructeur lui avait offert une entrée auxiliaire en mini-jack, par exemple afin de sonoriser un ordinateur en se débarrassant de toute latence). Le rendu sonore est tout à fait satisfaisant pour ce format, et son tarif de 179 euros la place peu ou prou au niveau de ses principales concurrentes.