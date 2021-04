Une mise à niveau risquée de la RAM et du SSD des Mac M1 réalisée en Chine

Chinese maintenance engineers can already expand the capacity of the Apple M1. The 8GB memory has been expanded to 16GB, and the 256GB hard drive has been expanded to 1TB. pic.twitter.com/2Fyf8AZfJR — DuanRui (@duanrui1205) April 4, 2021

Les Mac M1 (ainsi que les modèles Intel récents) sont livrées avec la RAM et le SSD soudés à la carte mère, impliquant de choisir avec attention sa configuration sous peine de se retrouver coincé avec une machine ne disposant pas d'assez de mémoire ou de stockage, sans possibilité d'évolution. Toutefois, et malgré les risques de l'opération,Pour la RAM, l'opération est d'autant plus compliquée que celle-ci est placée directement sur le SoC d'Apple. Sur l'exemple publié, les techniciens ont réussi à faire passer un MacBook Air M1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD à 16 Go et 1 To de stockage, le tout étant reconnu au sein de macOS Big Sur. Bien évidemment,