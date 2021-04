Quand les Fanboys Tesla (d'Apple et bien d'autres) dépassent les bornes

« si simples »

« J'espère que la voiture perdra le contrôle et s'écrasera ! »

« La voiture va prendre feu lorsque vous la conduirez ! »

« J'ai pris cela comme une menace »

« Vous êtes une grosse merde et je sais à quoi ressemble votre Tesla . Si je la vois… »

« Il y a ceux qui sont complètement gagatisés par la marque et son gourou Elon Musk. J’ai beau avoir été séduite par Tesla et même par le personnage turbulent qu’est Elon, ce sont finalement ces extrémistes qui sont complètement déconnectés des réalités qui m’ont petit à petit dégoûté de porter un intérêt plus grand à la marque. Ils m’ont rappelé à quel point avoir du recul était nécessaire pour ne pas tomber dans la caricature. Certains en sont même devenus dangereux »

« Qui aime bien châtie bien »

. Lorsqu'on est habitué à l'univers Apple, on s'amuse souvent de voir les personnes sur PC ou sur Android en galère pour des opérations qui paraissent pourtantdans l'univers à la Pomme (comme AirDrop, le copier/coller entre divers appareils, pour ne citer que quelques exemples...). Cette vision un peu limitée du monde permet d'oublier que tout n'est pas rose du côté de Cupertino et que d'autres arguments (comme le prix, la compatibilité ou la fiche technique) sont tout aussi valables pour choisir son matériel :: pourquoi s'orienter vers une autre marque, alors que, preuve à l'appui, celle que l'on a choisie dépasse radicalement les autres ? C'est ce que l'on constate de plus en plus dans l'univers des voitures électriques/connectées. Que ce soit sur les groupes Facebook, les forums de discussion, les chaines YouTube ou même les sites plus traditionnels,, voire totalement agressives.Outre-Atlantique, c'est allé si loin qu'un journal local (Detroit Free Press) relate une affaire de menaces de mort . C'est l'histoire de. Et là, c'est l'avalanche de commentaires totalement déchainés sur son groupe Facebook :Et Rodriguez de rétorqueren recevant même certains messages privés particulièrement équivoquesEvidemment, il y a des idiots partout, et il serait tout aussi ridicule de généraliser quelques comportements à toute une communauté. Pourtant,. Une journaliste, Raphaelle de Miss-kw.com (site dédié à l'électromobilité) s'est récemment fendue d'un billet assez éloquent sur le sujet et qui a fait mouche chez les Tesla Fanboys, avec des remarques pas toujours bienvenues vis à vis de la jeune femme.. Voilà des propos qui rappelleront certains commentaires autour d'Apple et de Steve Jobs en son temps.... Ici encore, lorsqu'on se permet de critiquer Tim Cook et la politique d'Apple, on se fait reprendre de la même façon par certains fans de la Pomme, qui ne comprennent pas que l'on puisse émettre la moindre remarque sur leur firme préférée, jusqu'à lui trouver toutes les excuses possibles. Et ne pensez pas que ce fanatisme aigu s'arrête à quelques ayatollahs sur les forums :, participent activement à ces échanges souvent très vifs sur les réseaux.