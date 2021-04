La sonde connectée pour piscine Iopool (199€) se dote d'une nouvelle app

• L’introduction des alertes et notifications personnalisées en fonction des analyses, des conseils de traitement et de la météo (ex : conseils lors d’orages et de pluies acides, alertes canicules, alertes si niveau de pH trop bas, etc.)

• Gestion des stocks revue en profondeur. L’utilisateur a la possibilité de scanner via son appareil photo ses produits pour les ajouter automatiquement à son stock. Il peut par la suite modifier lui- même ses stocks.

• Des explications plus précises sur la raison des traitements conseillés. Ex : Si l’app vous propose d’augmenter votre taux d’alcalinité avant d’ajuster votre pH, elle vous indiquera que ce traitement préalable est conseillé afin de stabiliser votre pH et ainsi éviter des variations trop importantes de celui-ci durant la saison.

• Une amélioration du moteur de recommandations et de conseils.

• La possibilité de personnaliser l’écran d’accueil avec une photo de sa piscine.

Le belge Iopool propose en effet depuis quelques années déjà. Le programme propose en effet des conseils de traitements, de la gestion des stocks, et bien-sûr des forums d'aide ainsi qu'un support technique. L'application vient d'être mise à jour, avec quantité de fonctionnalités :Compatible avec tout type de bassin, sauf la piscine au sel,. La sonde passe presque inaperçue dans l’eau et peut être placée dans la piscine même ou dans le skimmer s’il y a des enfants dans l’eau ou si la surface est couverte d’un volet roulant. Avec une faible consommation énergétique et un fonctionnement sans piles, Eco a une durée de vie minimum de deux ans sans avoir besoin de le recharger. Après ce temps, il est recommandé de remplacer les capteurs chimiques.