AppleTV+ : "CODA", "Ted Lasso", "L'année où la Terre a changé" & le dernier Scorsese

« CODA »

« Tallulah »

« Little America »

« Spring Loaded »

« Ted Lasso »

« L'année où la Terre a changé »

« Number One on the Call Sheet: Black Leading Women in Hollywood »

« Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood »

En attendant le tournage du dernier Scorsese a commencé !

Martin Scorsese’s #KillersOfTheFlowerMoon has officially started production.



Starring:

Leonardo DiCaprio

Robert De Niro

Jesse Plemons

Lily Gladstone

Tantoo Cardinal

Cara Jade Myers

JaNae Collins

Jillian Dion

William Belleau

Tatanka Means

Jason Isbell

Sturgill Simpson https://t.co/w0RuaupjEi — Apple TV (@AppleTV) April 21, 2021

. Rappelons qu'Apple s'est offert les droits d’exploitation en février, et ce, pour laÉcrit et réalisé par Siân Heder (), le film a remporté: le Prix ​​spécial du jury pour l'ensemble du casting, le prix de la mise en scène, le prix du public et le grand prix du jury. Celui-ci met en vedette l'actrice Emilia Jones (dans le rôle de Ruby), la. Alors que ses années de lycée prennent fin, la jeune fille est déchirée entre rester à la maison pour aider les siens ou partir à l'université pour poursuivre ses rêves.Après un clin d'oeil pendant, Apple continue ladeen publiant le teaseret le film. Ce très beau documentaire dévoile la situation de la faune et la flore, pendant la pandémie de covid 19 -sans la présence de l'homme. On peut notamment découvriret les améliorations dans le quotidien des baleines libérées du traffic maritime.Enfin,. Ils seront notamment produits par, Kevin Hart, Datari Turner et Dan Cogan. Le premier, réalisé par Shola Lynch, sera consacré aux dames et. Le second, réalisé par Reginald Hudlin, en fera de même pour les messieurs.