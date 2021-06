Adobe dévoile une nouvelle offre "Substance 3D" (avec de nombreux outils et services)

« Adobe Substance 3D »

. L'éditeur annonce en effetAprès, l’éditeur a en effet porté. Elle a, pour cela, fortement investi ce domaine, en recrutant notamment(vétéran de Pixar), pour diriger son équipe d'ingénieurs.Relativement absente sur ce segment,, en lançantPour cela, Adobe s’est servi de la suite(l'équipe technique l’a rejoint il y a deux ans) comme base de départ. Cette dernière a d’ailleurs été, commeou, ainsi qu'utilisé dans des films commeouLes objectifs étaient relativement simples :. Pour cela, la collection Substance 3D comprend toutequi ont chacun sa fonction propre.On trouve ainsi :élaboré sur la base établie par Adobe Dimension, Stager permet d'assembler facilement des modèles, des matériaux et des éclairages dans une scène 3D et de produire des photographies et rendus virtuels.ce dernier permet d'appliquer des textures et des matériaux à un objet 3D. Ces textures détaillées et personnalisables sont essentielles pour que les objets 3D semblent réalistes afin de pouvoir imaginer les atteindre et les toucher.conçu sur la base de Substance Alchemist, il se destine à la création de matériaux et textures. À partir d'une photo, on peut appliquer des filtres et mélanger des éléments pour produire une texture ou un autre matériau.il permet de créer ses propres textures, matériaux et même des modèles 3D personnalisables à partir de zéro.Adobe propose des milliers de ressources 3D personnalisables, notamment des modèles, des lumières et des textures. Les modèles incluent énormément d'éléments, d'un tournevis rouillé à un mur de cabine d'avion et couvrent toutes sortes d'utilisations, de la mode et du design automobile à l'architecture et aux jeux.En complément,dénomméesera proposée. Il s'agit d'un. Il utilisera une interface VR pourPour un utilisateur,(ou 211,06 euros par an ) pour laet(ou 527,86 euros par an ) pour la. Jusqu'en décembre 2021, un prix spécial sera proposé pour cette dernière soit 38,39 euros par mois ou 422,26 euros pour l'année restante.est proposé avecpermet d'ajouter Adobe Substance 3Dpar mois et 100 Go d'espace de stockage dans le cloud., lasera facturéeJusqu'en décembre 2021,